Generaladvokat anbefaler en fuld annullation af EU's mindstelønsdirektiv

FORSLAG FRA EU-DOMSTOLEN:

Onsdag 15. januar 2025 kl: 12:48

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Forslaget fra generaladvokaten under EU-domstolen går ud på, at direktivet skal annulleres i sin helhed.- Løn skal besluttes i Danmark. Alligevel har EU vedtaget et direktiv, der efter vores opfattelse går ind over den grænse. Det er helt principielt: Der er områder, hvor vi vinder på fælles EU-løsninger. Det er jeg varm fortaler for. Men der er også områder, hvor løsningerne ligger bedst nationalt i de enkelte lande. Og i Danmark er løn forhandlet af arbejdsmarkedets parter. Det skal EU ikke blande sig i. Vi står vagt om de grænser. Derfor har vi anlagt sag for at få direktivet annulleret, siger Ane Halsboe-Jørgensen og fortsætter- Vi har fået en udtalelse fra EU-Domstolens generaladvokat, der giver os medhold. Det er vigtigt. Nu afventer vi den endelige dom fra EU-Domstolen, men for at bruge en fodboldmetafor, går vi til halvleg foran 3-0.Danmark anlagde i 2023 med støtte fra Sverige et søgsmål ved EU-Domstolen med påstand om at få annulleret mindstelønsdirektivet, da direktivet efter SVM-Regeringens opfattelse var og er i strid med EU’s traktater. Der forventes at falde endelig dom i sagen i løbet af 2025.