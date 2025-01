Danmark fastholder sin placering som en af verdens største sø­fart­s­na­tio­ner

Onsdag 15. januar 2025 kl: 10:38

Fakta om opgørelsen - og forklaringer:

Opereret tonnage:

Skibe under dansk flag:

Af: Redaktionen - Tallene cementerer endnu engang tydeligt, at skibsfart er en vigtig dansk styrkeposition, siger Anne H. Steffensen, der er administrerende direktør i Danske Rederier i en kommentar til opgørelsen.Hun peger på, at det er et vigtigt strategisk dansk - og europæisk - aktiv, at Danmark og Europa har en stor trans­port­ka­pa­ci­tet i form en stærk danskflaget handelsflåde,.- Ikke mindst i en geopolitisk urolig tid, som den, vi lever i, siger hun.Den samlede mængde dansk opereret tonnage er steget med 2,2 millioner tons siden den seneste opgørelse fra juni 2024, så man nu er oppe på 60,5 millioner tons. Antallet af skibe under dansk flag er steget med et enkelt, så der nu er 740 skibe under dansk flag.- Danmarks status som en af verdens største sø­fart­s­na­tio­ner skyldes selvsagt dygtige og innovative rederier, der hele tiden arbejder på at forfine deres produkter og udvikle dansk skibsfart. Men det skyldes også, at dansk skibsfart har fornuftige rammevilkår, der nyder bred politisk opbakning. Det er der også brug for - konkurrencen på ver­dens­mar­ke­det er benhård, siger Anne H. Steffensen og fortsætter:- Jeg glæder mig rigtig meget til at se de anbefalinger, som vækstteamet for Det Blå Danmark kommer med senere på foråret. De skal være med til at sikre, at vi også fremadrettet har rammevilkår, som gør det muligt for Danmark at være en af verdens førende grønne sø­fart­s­na­tio­ner. Også om 10 eller 20 år.Tallene har organisationen Danske Rederier trukket fra S&P Maritime Portal i januar 2025Tonnage er et skibsteknisk udtryk for vægt- og rum­fangsen­he­der, som bliver anvendt som be­reg­nings­grund­lag for fartøjers lasteevne. Ved “opereret tonnage” forstås den samlede lastevne for de skibe, der opereres fra Danmark (eller kontrolleres fra rederikontorer i Danmark)Skibe under dansk flag har Dannebrog i hækken og er registreret enten i Det Almindelige Skibsregister (DAS) eller Dansk Internationalt Skibsregister (DIS).Interesserede kan se flere statistikker om dansk og international skibsfart i Danske Rederiers vidensbank - klik