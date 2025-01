Tysk logistikselskab's vejtransportfilial i Hvidovre får ny Operations Manager

Fredag 10. januar 2025 kl: 12:37

Magnus Madsen tiltrådte 1. januar som Operations Manager for Dachser's filial i Hvidovre.

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Med sin erfaring fra Dachser og ni år i lederroller er Magnus Madsen med sin nye stilling rykket fra Outbound Manager til rollen som Operations Manager for filialens vejtransportafdeling.- Magnus har været med til at optimere vores linjebiler og sørge for, at vi har navigeret os på bedst mulige måde ud af den udfordrende tid, det har været i markedet, ved at tilpasse vores kapacitet, siger den nuværende Operations Manager og kommende General Manager Nicolai Winter, der fremhæver, at Magnus Madsen kender Dachser's interne kultur og processer og har et stort netværk i organisationen, hvilket også bliver et vigtigt fundament for hans nye rolle.- Jeg har godt 10 års erfaring med outbound, men jeg glæder mig til at lære de andre ansvarsområder bedre at kende og stille de spørgsmål, der kan være med til at gøre os alle bedre, siger Magnus Madsen, der går til opgaven med en sund portion ydmyghed og glæder sig til at skabe sig et helhedsbillede af vejtransportafdelingen.- Min fornemmeste opgave som Operations Manager er at skabe grobund for, at teamene i hele afdelingen kan operere på bedst mulige måde ved at lytte, lære og være synlig, siger Magnus Madsen, der har en klar ambition om at fortsætte sin nuværende ledelsesstil i arbejdet med fortsat at optimere processerne i filialen.- Det langvarige samarbejde med de andre ledere og team leaders giver mig ro til at gå ind i denne rolle. Når man har dygtige folk omkring sig, som man stoler på, er man også nødt til at lægge mandat ud til medarbejderne. Jeg ved, at jeg har et suverænt team bag mig, som ved, hvad jeg står for. Mine holdninger kommer ikke til at ændre sig, bare fordi jeg skifter skrivebord, siger han videre.Med den nye rolle følger også medlemskab i Dachsers nordiske komité for Operations Managers - et forum for vidensdeling og samarbejde mellem filialerne i Danmark, Sverige, Norge og Finland.- Jeg ser frem til at udforske det nordiske samarbejde og lede efter synergier mellem de nordiske filialer, fremhæver Magnus Madsen, der er stolt over at have været så mange år i samme virksomhed og taknemmelig for, at hans ledere gennem årene har set et potentiale.