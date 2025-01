Bortvisning var for meget

KENDELSE I ARBEJDSRETTEN:

Mandag 6. januar 2025 kl: 13:59

Af: Redaktionen

Afskedigelsesnævnets afgørelse betyder, at Nordjysk Auto-Trans A/S skal betale chaufføren 59.175,47 kroner plus renter. Sagen betyder også, at 3F Transportgruppe ikke fik medhold i sagens to øvrige forhold om uberettiget opsigelse og fratrædelsesgodtgørelse.









her: Interesserede kan læse mere om afgørelsen på Arbejdsrettens web-side, hvor sagen er udførligt beskrevet - klik









