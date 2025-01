Rederikoncern forventer 400.000 passagerer

FÆRGEDRIFT MELLEM KANALØER, ENGLAND OG FRANKRIG:

Torsdag 2. januar 2025 kl: 11:46

Af: Redaktionen

I de sidste tre kvartaler af 2025 forventer DFDS, at det samlede antal passagerer på ruterne vil udgøre omkring 400.000, hvoraf over halvdelen er relateret til turisme. Hovedparten af ​​fragtmængderne (først og fremmest uledsagede trailere) fragtes mellem Portsmouth i England og Jersey, der ligger ud for Normandiet i Frankrig. I de sidste tre kvartaler af 2025 forventes fragtmængderne at udgøre omkring 450.000 lanemeter.









De fire færger, der indsættes, omfatter to hurtigfærger (HSC), en ro/oax-færge og en ro/ro-færge.









Som en del af koncessionsaftalen planlægger DFDS at forny de indsatte færger gennem hovedsageligt introduktion af nybygninger mellem 2030 og 2032.









For de tre kvartaler af 2025, hvor DFDS står for driften, forventer rederiet, at Jersey-færgedriften vil generere en omsætning på omkring 450 millioner kroner. Driften forventes at bidrage positivt i 2025 og i koncessionsperioden at være på linje med DFDS’ afkastkrav.









