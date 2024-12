Kommuner og Staten skal have ansvaret for at drive den kollektive transport

UDSPIL FRA KOMMUNERNES LANDSFORENING:

Fredag 20. december 2024 kl: 19:05

Den kollektive trafik skal besluttes af dem, der er tættest på borgerne

Kommunerne skal have friere rammer til at tilpasse transportmulighederne til de behov, som borgerne har lokalt

Trafikselskaberne skal have friere rammer til at tænke i nye løsninger og udnytte ny teknologi og bruge innovative transportformer

Af: Redaktionen Det skal være attraktivt at bo, leve, arbejde, uddanne sig og drive virksomhed i alle dele af landet. Det skal den kollektive trafik være med til at understøtte. Derfor foreslår KL en helt ny model, hvor kommunerne og staten er ene om at have ansvaret.KL peger på, at den kollektive transport i dag er udfordret af blandt andet en stigende urbanisering, faldende passagertal, klimaudfordringer og rigide rammer. Og den nuværende model kan efter KL's opfattelse ikke løse dem.- Selvom Danmark er et lille land, er der forskellige behov for kollektiv transport i alle landsdele. Selv ned på de enkelte bysamfund kan behovene variere. Og danskernes behov er også forskellige. Det løses ikke ved at centralisere og standardisere den kollektive trafik. Løsningen er, at den kollektive trafik besluttes af dem, der er tættest på borgerne, kender deres hverdag og de lokale behov, siger Johannes Lundsfryd Jensen (S), der er formand for KL’s Klima- og Miljøudvalg - og borgmester i Middelfart Kommune.KL kommer derfor med et udspil til en model for fremtidens kollektive trafik - og tre overordnede anbefalinger:- Vi foreslår, at kommunerne sammen med Staten får ansvaret for at drive den kollektive transport i Danmark. Staten skal have ansvaret for alt det, der kører på skinnerne, bortset fra metro og letbaner. Mens kommunerne - i samarbejde med trafikselskaberne og på tværs af kommunegrænser - får ansvaret for resten. Kun sådan kan vi sikre, at der kommer transportformer helt ud i alle afkroge af landet, og at transportformerne er tilpasset borgernes behov, siger Johannes Lundsfryd Jensen og fortsætter:- Planlægningen af den kollektive trafik skal foregå nært. For det er lokalt, man for eksempel ved, hvornår eleverne har brug for at blive bragt til og hentet fra den lokale folkeskole. Det er lokalt, man ved, om der i et socialt udsat område er behov for særlige transportløsninger for at fastholde borgerne i job, uddannelse eller at deltage i sociale arrangementer. Og det er lokalt, man kan tænke den kollektive transport sammen med byplanlægning, de grønne løsninger og det lokale butiksliv.Johannes Lundsfryd Jensen peger på, at det er vigtigt, at kommuner og trafikselskaber sættes fri fra rigide regler, så de kan udnytte ny teknologi og teste lokale løsninger.- Vi skal ikke nødvendigvis have almindelige busser kørende rundt i alle yderområder. Men kommunerne skal have mulighed for lokalt at finde ud af, hvordan man vil sikre, at alle borgerne kan komme rundt, hvad end de skal i skole, på arbejde eller til stolegymnastik. Det kan for eksempel være med delebiler og elcykler, med skolebusser, som også kan tage andre passager med, med førerløse busser eller med busser betjent af frivillige, siger han.Interesserede kan se KL's udspil "Danmark skal hænge sammen - December 2024"