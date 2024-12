Færdselsstyrelsen har opdatering af gebyrer og afgifter

Fredag 13. december 2024 kl: 11:00

Gebyrer på vejtransportområdet

Afgiften for uddannelsesbevis til fører af køretøjer til vejtransport af farligt gods

Gebyrerne på kørekortområdet

Gebyrer på vejtransportområdet:

Færdselsstyrelsen har i forbindelse med justeringen af gebyrer med mere offentliggjort følgende oversigt:

Gebyret for behandling af ansøgning om udstedelse og fornyelse af tilladelse til at udføre godskørsel for fremmed regning i varebiler falder fra 1.700 kroner til 1.550 kroner pr. udstedelse.

Gebyret for ansøgning om udstedelse, fornyelse, erstatning og udskiftning af takografkort til førere, virksomheder eller værksteder falder fra 425 kroner til 350 kroner

Bekendtgørelsens øvrige gebyrer på vejtransportområdet bliver ikke justeret.





Afgiften for uddannelsesbevis til fører af køretøjer til vejtransport af farligt gods





Afgiften stiger fra 320 kroner til 330 kroner





Gebyrerne på kørekortområdet:



Gebyrerne på kørekortområdet bliver pris- og lønfremskrevet til 2025-priser.



Gebyrer for afholdelse af køreprøver og kørelærerprøver - paragrafferne 15-20



Gebyret for afholdelse af køreprøve stiger fra 970 kroner til 1.000 kroner



Gebyret for afholdelse af den første køreprøve til erhvervsmæssig personbefordring samtidig med køreprøve til bus stiger fra 970 kroner til 1.000 kroner, mens gebyret for den anden prøve stiger fra 700 kroner til 720 kroner



Gebyret for praktisk prøve til mellemstor motorcykel, stor motorcykel, almindelig bil med stort påhængskøretøj og den i kørekortbekendtgørelsens paragraf 13, stk. 1, nr. 4, foreskrevne prøve (B+) stiger fra 360 kroner til 370 kroner.



Gebyret for afholdelse af køreprøve til stor knallert stiger fra 380 kroner til 390 kroner.



Gebyret for afholdelse af teoriprøve og udstedelse af kørekort til lille knallert til personer, der er fyldt 18 år, stiger fra 180 kroner til 190 kroner.



Gebyret for udstedelse af kørekort til lille knallert til personer under 18 år, som har modtaget undervisning i færdselsreglerne og kørsel med lille knallert og bestået en teoriprøve og en praktisk prøve i tilknytning hertil stiger fra 660 kroner til 680 kroner.



Gebyret for afholdelse af teoriprøve eller praktisk prøve til lille knallert for personer under 18 år ud over første prøve stiger fra 300 kroner til 310 kroner.



Gebyret for kontrollerende køreprøve stiger fra 1.170 kroner til 1.210 kroner.



Gebyret for kontrollerende køreprøve til stor knallert stiger fra 380 kroner til 390 kroner.



Gebyret for afholdelse af den første kørelærerprøve stiger fra 440 kroner til 450 kroner, mens gebyret for hver efterfølgende kategori stiger fra 420 kroner til 430 kroner.



Gebyrer for udstedelse af kørekort - paragrafferne 21-28.



Gebyret for ansøgning om udstedelse af duplikatkørekort stiger fra 360 kroner til 370 kroner.



Gebyret for ansøgning om udstedelse af duplikatkørekort til lille eller stor knallert stiger fra 180 kroner til 190 kroner.



Gebyret for ansøgning om udstedelse af kørekort til lille knallert efter udløbet af en ubetinget frakendelse af retten til at føre lille knallert, jf. færdselslovens paragraf 129, stk. 3, stiger fra 180 kroner til 190 kroner.



Gebyret for ansøgning om udstedelse af kørekort til lille knallert til personer, der har ret til at føre lille knallert, og som har måttet aflevere deres kørekort i medfør af færdselslovens paragraf 60 d, stiger fra 180 kroner til 190 kroner.



Gebyret for ansøgning om udstedelse af kørekort til personer, der har førerret til en eller flere kategorier, og som har måttet aflevere deres kørekort i medfør af færdselslovens paragraf 66 a, stk. 4, 1. pkt., stiger fra 180 kroner til 190 kroner.



Gebyret for ansøgning om udstedelse af kørekort til personer, der har fører til en eller flere kategorier, og som har måttet aflevere deres kørekort i medfør af færdselslovens paragraf 63, stk. 7, eller paragraf 129 b, stk. 5, stiger fra 180 kroner til 190 kroner.



Gebyret for ansøgning om udstedelse af kørekort i forbindelse med generhvervelse af førerretten uden krav om kontrollerende køreprøve, jf. færdselslovens paragraf 60 a, stk. 11, eller paragraf 129, stk. 4, stiger fra 180 kroner til 190 kroner.



Gebyret for ansøgning om udstedelse af midlertidigt erstatningskørekort til kørsel i udlandet stiger fra 220 kroner til 230 kroner.



Gebyret for udstedelse af midlertidigt erstatningskørekort til lille eller stor knallert til kørsel i udlandet stiger fra 180 kroner til 190 kroner.



Gebyret for ansøgning om udstedelse af internationalt kørekort forbliver uændret på 30 kroner.



Gebyrer for fornyelse af kørekort - paragrafferne 29-31



Gebyret for ansøgning om fornyelse af kørekort stiger fra 180 kroner til 190 kroner.



Gebyret for ansøgning om fornyelse af kørekort til lille lastbil, lastbil, lille bus, bus samt henholdsvis lille lastbil, lastbil, lille bus og bus med stort påhængskøretøj for ansøgere, der ikke er fyldt 75 år, stiger fra 230 kroner til 240 kroner.



Gebyret for ansøgning om fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse stiger fra 360 kroner til 370 kroner.



Gebyret for ansøgning om fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring stiger fra 360 kroner til 370 kroner.



Gebyret for ansøgning om fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, der på grund af helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset, forbliver uændret på 160 kroner.



Gebyrer for ombytning af kørekort - paragrafferne 32-34



Gebyret for ansøgning om ombytning af et allerede udstedt kørekort stiger fra 180 kroner til 190 kroner.



Gebyret for ansøgning om ombytning af kørekort med kode om frakendelse af retten til at føre lille knallert til kørekort uden sådan kode, når frakendelsestiden er udløbet, stiger fra 180 kroner til 190 kroner.



Gebyret for ansøgning om ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort stiger fra 360 kroner til 370 kroner.



Gebyret for ansøgning om ombytning af et udenlandsk kørekort til et dansk kørekort til lille eller stor knallert stiger fra 180 kroner til 190 kroner.













Bekendtgørelsen, der træder i kraft onsdag 1. januar 2025, kan ses her:









Bekendtgørelsens gebyrer for deltagelse i en alkolåsordning bliver ikke justeret. Bekendtgørelsen, der træder i kraft onsdag 1. januar 2025, kan ses

