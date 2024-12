Rådgiver til udvidelse af jernbanespor i København er fundet

Fredag 13. december 2024 kl: 10:38

Af: Redaktionen

Projektet omfatter etablering af to overhalingsspor ved Kalvebod mellem stationerne København Syd og Ørestad. Overhalingssporene etableres for at forbedre togtrafikken og sikre kapacitet til både gods- og passagertog i forbindelse med den øgede jernbanetrafik, der forventes med den kommende Femern Bælt-forbindelse.









- Vi er meget tilfredse med at have Rambøll med ombord som rådgiver på projektet. Deres erfaring og tekniske ekspertise vil være en stor fordel i realiseringen af overhalingssporet ved Kalvebod, siger Klaus Jørgensen, der er direktør for Større Projekter hos Sund & Bælt.









Projektet indgår i det transeuropæiske transportnetværk, TEN-T, og har opnået støtte fra EU.









Rambøll er også rådgiver for Sund & Bælt på Femern Bælt-projektet.









her: Interesserede kan læse mere om projektet på Sund & Bælts hjemmeside - klik









