Tysk test- og uddannelsesorganisation køber test-virksomhed med fokus på luftfart

Onsdag 11. december 2024 kl: 15:36

Af: Redaktionen Force Aerospace Testing, der opererer fra Arlanda, København og Billunds lufthavne, er specialiseret i ikke-destruktiv testning (NDT). Virksomheden, der har over 30 års erfaring, benytter testmetoder, der blandt andet omfatter ultralyd, røntgen og termografi og bidrager til et højt kvalitet- og sikkerhedsniveau.Force Aerospace Testing har en lang række certificeringer, der understøtter virksomhedens standarder, herunder EASA part-145, FAA Air Agency, Boeing 787 Dreamer Approval og Bell Helicopter Approval.- Dette opkøb markerer et strategisk spring for Dekra. Vi løfter ambitionerne inden for test og inspektion til et nyt niveau. Det giver os en unik mulighed for at styrke vores tilstedeværelse i både Sverige og Danmark og for at skabe nye muligheder og fortsætte med at udvikle os inden for højteknologiske og kritiske branche, siger Christen Bagger, der er koncernchef i Dekra.Opkøbet, der øger Dekra sin tilstedeværelse i Kastrup, Esbjerg og Billund lufthavne, er et vigtigt skridt i Dekra's langsigtede satsning på at udvide sine tjenester inden for NDT og inspektion.