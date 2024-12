Dansk skibsfart står fortsat for en stor andel af den samlede danske eksport

NY RAPPORT OM BESKÆFTIGELSE OG PRODUKTION I DET BLÅ DANMARK:

Onsdag 11. december 2024 kl: 15:20

Af: Redaktionen Samlet set beskæftigede Det Blå Danmark 66.010 personer i 2022. Hertil kommer yderligere 37.529 personer, der var beskæftiget med den efterspørgsel efter varer og tjenester, som Det Blå Danmark skaber i andre brancher. Tilsammen svarer det til 3,4 procent af den samlede beskæftigelse i Danmark.Produktionen i Det Blå Danmark svarer til 14,6 procent af den samlede produktion og 11,8 procent af bruttoværditilvæksten (BVT) i den samlede danske økonomi. Inklusiv det indirekte bidrag gennem efterspørgsel efter varer og tjenester i andre danske brancher er det samlede bidrag på henholdsvis 16,3 og 13,9 procent. For hver beskæftiget skaber Det Blå Danmark dobbelt så meget BVT som en gennemsnitlig branche i dansk økonomi.Eksporten i Det Blå Danmark var i 2022 på 615 milliarder kroner, hvilket svarede til 37,4 procent af den samlede danske eksport af varer og tjenester. Det er en stigning sammenlignet med eksporten i 2021. Medtages den indirekte eksport, udgør andelen 39,5 procent. Eksporten udgør i 2022 i alt 84,5 procent af produktionen i Det Blå Danmark, heraf 80,0 procent direkte og 4,5 procent indirekte. Samlet ligger det på samme niveau som i 2021, mens den direkte andel er steget, og den indirekte andel er faldet.Den globale skibsfart blev i perioden påvirket af en række ekstraordinære markedsomstændigheder, herunder eftervirkninger af corona-tiden samt Ruslands invasion af Ukraine. Det skabte en positiv effekt på dansk eksport af søtransport gennem et forhøjet aktivitetsniveau og øgede fragtrater i 2022.Der skal således tages forbehold for, at 2022 var et usædvanligt år for skibsfarten.Interesserede kan læse Søfartsstyrelsens rapport