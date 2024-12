En menneskelig fejl var årsag til sammenstød mellem hurtigfærge og havnekaj i Rønne

FÆRGEREDERI:

Tirsdag 3. december 2024 kl: 15:11

Af: Redaktionen

Express 5 fik alvorlige skader, da den ramte Fliskajen ved udsejlingen i Rønne Havn. Efter sammenstødet med kajen måtte færgen vende om og sætte sine passagerer af i Rønne igen.









Express 5 befinder sig lige nu på værftet Fayard i Munkebo på Fyn, hvor der arbejdes på at udbedre skaderne på hurtigfærgen.









Den interne undersøgelse af hændelsen hos Bornholmslinjen har vist, at der ikke har været tekniske årsager til uheldet, som skete under normale vejrforhold. Derfor kategorisere rederiet hændelsen som en menneskelig manøvre-fejl.









Det er også hovedindholdet i den rapport om hændelsen, som Molslinjens sikkerhedsansvarlige har afleveret til Søfartsstyrelsen.









Samtidig er rederiet forpligtet til at tage mest mulig læring af hændelsen. Derfor har rederiets sikkerhedsorganisation været samlet for at snakke hændelsen igennem med alle involverede.









Mens Express 5 er på værft, har Molslinjen indsat rutens normale højkapacitetsfærge, »Express 1« som hovedfærge på ruten.









Bornholmslinjen har ikke yderligere kommentarer.

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.