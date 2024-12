PASSAGERTAL I NORDJYSK LUFTHAVN:

Mandag 2. december 2024 kl: 12:02

Bag november-tallet ligger der et fald i antal rejsende på tvær af Danmark og flere rejsende til udlandet.





- Trafikken er forløbet som forventet i november, hvor vi har haft godt gang i de udenlandske ruter, som gør, at vi rammer en smule over niveauet fra sidste år. Der har været lidt færre afgange til og fra København, som har resulteret i en mindre tilbagegang. Samtidig kan vi dog se, at der fra det nye år bliver sat over 15 procent mere kapacitet ind på ruten – i form af for eksempel flere Norwegian-afgange og større fly med SAS, siger lufthavnsdirektør Niels Hemmingsen.