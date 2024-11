Finskejet selskab skal køre tog over Øresund

Torsdag 21. november 2024 kl: 13:02

Af: Redaktionen Bag udbuddet af togdriften står Øresundståg AB, der er et fællesejet selskab af seks regioner i det sydlige Sverige: Blekinge, Halland, Kronoberg, Skåne, Kalmar og Västra Götaland. Kontrakten omfatter både drift og vedligeholdelse og er det fjerde store togudbud, som VR har vundet efter, at VR i Finland overtog Arriva's svenske aktiviteter 1. juli 2022. Samtidig markerer kontrakten VR's første skridt ind i Danmark.Kontraktens værdi for hele perioden er cirka 6 milliarder svenske kroner (1,2 milliarder kroner om året) og togdriften beskæftiger samlet 880 medarbejdere.