Rejser til Kina bliver visumfri frem til udgangen af 2025

Onsdag 13. november 2024 kl: 15:21

Af: Redaktionen Tidligere på året mødtes den danske uden­rigs­mi­ni­ster Lars Løkke Rasmussen (M) med sin kinesiske kollega Wang Yi under FN’s Ge­ne­ral­for­sam­ling i New York. Her annoncerede den kinesiske uden­rigs­mi­ni­ster beslutningen om, at Kina ville indføre regler om visumfri rejse for danske borgere, der besøger Kina. Som reaktion herpå udtrykte Lars Løkke Rasmussen sin glæde for initiativet og dets potentiale til at øge samarbejdet mellem de to lande betydeligt.Den kinesiske ambassade i Danmark oplyste fornyligt følgende: "Fra den 8. november 2024 til den 31. december 2025 kan danske pasindehavere rejse visumfrit til Kina i op til 15 dage for følgende formål: for­ret­nings­rej­ser, turistbesøg, familiebesøg eller transit".- Det er rigtig godt nyt for de danske rederier, at man nu kan rejse til Kina uden visum. Kina er rederiernes største marked. Kinesiske produkter sejles i stor stil til hele verden, og der er i den grad gang i skibsbyggeriet på de kinesiske værfter og i produktionen af fremtidens grønne brændstoffer. Visumfri indrejse gør det lettere at besøge bl.a. kunder og værfter i Kina og gør i det hele taget samhandelen mellem vores to lande smidigere, siger Anne H. Steffensen, der er administrerende direktør i Danske Rederier.Hun fremhæver, at det har stor værdi for danske virksomheder, at Danmark har en regering og en udenrigstjeneste, der varetager dansk erhvervslivs interesser i hele verden - og ikke mindst på vores vigtigste markeder.Kina er de danske rederiers største marked. Sidste år gik 14 procent af rederiernes eksport til Kina. Samtidig bygges en stor del af de danske rederiers nye skibe på værfter i Kina.Hos Danske Rederier håber man på, at ordningen, der i første omgang gælder til udgangen af 2025, bliver gjort permanent.