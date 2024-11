Lufthavn på Amager fløj ud af årets tre første kvartaler med et overskud på 1.055 millioner kroner

Onsdag 13. november 2024 kl: 11:26

Af: Redaktionen

I løbet af årets tredie kvartal - juli, august og september - rejste 8,9 millioner passagerer via Københavns Lufthavn på Amager og bragte dermed det samlede antal passagerer for årets første ni måneder op på 22,8 millioner.





Tredje kvartal endte med et overskud før skat på 564 millioner kroner. Medregnet resultatet før skat på 491 millioner kroner i første halvår, kommer Københavns Lufthavne A/S ud af september og årets første tre kvartaler med et samlet overskud før skat på 1.055 millioner kroner.









I tredie kvartal sidste år var resultatet på 264 millioner kroner før skat. Omsætningen i tredje kvartal var på 1.470 millioner kroner, hvilket fik den samlede omsætning i årets første ni måneder op på 3.825 millioner kroner - en stigning på 25 procent i forhold til samme periode sidste år.





Den aeronautiske omsætning fra flytrafikken var på 901 millioner kroner i tredje kvartal, hvilket var en stigning på 41 procent i forhold til sidste år. Stigningen var primært drevet af det stigende antal passagerer og de nye takster, der trådte i kraft ved årsskiftet. Taksterne er den pris, flyselskaberne betaler for at bruge lufthavnens baner, terminaler og services. Sidst taksterne blev ændret var i 2019.





Den ikke-aeronautiske omsætning i juli, august og september endte på 569 millioner kroner, hvilket var en stigning på otte procent i forhold til samme periode sidste år. Væksten var negativt påvirket af lukkede butikker på grund af et igangværende byggeprojekt. Den ikke-aeronautiske omsætning er omsætningen fra shoppingcenteret, parkeringsforretningen, udlejning af bygninger og lokaler samt hotellerne i lufthavnen.





I begyndelsen af september opdaterede lufthavnens ledelse sine forventninger til den resterende del af 2024. Det skete på baggrund af den travle sommer med øget rejseaktivitet, sammenholdt med reviderede forventninger til resten af året.





Det betyder, at den samlede omsætningsvækst forventes at være omkring 24 procent i 2024 - primært som følge af et øget antal passagerer, som Københavns Lufthavn forventer når op omkring 29,8 millioner passagerer i år





Hvis passagerantallet når omkring 29,8 millioner forventes resultatet før skat at blive mellem 1,25 og 1,40 milliarder kroner. Stigning baserer sig primært på vækst i passagerer og modsvares til dels af en højere andel af transferpassagerer.





Ledelsen i Københavns Lufthavne peger på, at det opdaterede outlook er usikkert på baggrund af de nuværende geopolitiske påvirkninger samt makroøkonomiske forhold. En forringelse af de faktorer kan påvirke rejselysten og de finansielle forventninger negativt.









her: Interesserede kan se Københavns Lufthavne A/S' delårsrapport (engelsk) for juli kvartal 2024









