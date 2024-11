Færgerederi blev prist for ny el-færge

Mandag 11. november 2024 kl: 11:06

Af: Redaktionen

Ferry Shipping Summits mission er at støtte færgerederier og havne med ideer og mulige løsninger, der fremmer bæredygtig udvikling på tværs af strategiske, operationelle og taktiske niveauer.









Det er en mission, den batteri-elektriske el-færge »Futura«, som Scandlines vi lsætte ind på ruten mellem Rødby og Puttgarten, lever op til i sådan en grad, at færgen vandt Ferry Shipping Summit-prisen i kategorien Short-Sea Ferry of the Year 2024.









- Vi er meget beærede over at modtage denne pris. Futura er for os som rederi et kvantespring mod vores vision om emissionsfri drift i 2040. Samtidig er Futura endnu et konkret eksempel på, at elektrisk færgedrift ikke kun er til de helt korte distancer, siger Scandlines' COO Michael Guldmann Petersen.









Den batteri-elektriske »Futura« kan på 12 minutter oplades med den mængde energi, der er nødvendig for den 45 minutter lange overfart, hvilket resulterer i en overfart uden direkte emissioner.









Scandlines har tidligere modtaget priser for en færge. I 2014 fik rederiet en Shippax-pris for at have ombygget færgen »Prinsesse Benedikte« fra konventionel dieselfærge til hybridfærge. I 2017 fik Scandlines atter en Shippax-pris - denne gang for den nybyggede hybridfærge »Berlin«, som var blevet indsat på Gedser-Rostock-ruten året før.









To priser på én uge

Ud over Ferry Shipping Summit-prisen fik Scandlines også en anden pris i sidste uge. Tirsdag 5. november modtog rederiet en innovationspris i Frankfurt fra det tyske selskab for transportforskning. Scandlines fik prisen for den kommende ombygning af to af fire hybridfærger på Rødby-Puttgarden-ruten til plug-in hybridfærger. Med ombygningen vil de to færger på kun 12 minutter kunne lades op med mindst 80 procent af den energi, der skal bruges til en overfart på 45 minutter.









- Vi er utroligt stolte over at vise vejen for en langt mere bæredygtig færgedrift, lyder det fra Michael Guldmann Petersen.









Fakta om zero direct emissions færgen »Futura«:

Længde: 147,4 meter

Bredde: 25,4 meter

Design dybgang: 5,30 meter

Lastkapacitet: 66 fragtenheder (cirka 1.200 banemeter) Maksimalt antal passagerer: 140

Servicefart: 16 knob

Overfartstid: 45 minutter Batterisystem: 10 MWh

Opladning i havn: 12 minutter

Direkte emissioner under overfarten: 0

Investering: 80 millioner euro - cirka cirka 596 millioner kroner

