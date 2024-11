FODBOLD KAN FØRE TIL MANGE TING:: Entrepriseleder hos stribefirma arbejdede med heste i 22 år

Entrepriseleder hos stribefirma arbejdede med heste i 22 år

FODBOLD KAN FØRE TIL MANGE TING:

Torsdag 7. november 2024 kl: 12:50

Peter Kofoed-Holm har siden foråret været entrepriseleder hos Saferoad Services. (Foto: Saferoad Services)

Af: Redaktionen - Jeg har i flere år spillet oldboys-fodbold med Nicolai Demant, der er COO i Saferoad Services, og har derigennem hørt om virksomheden. Jeg har altid syntes, det lød spændende, så da jeg fik muligheden for at søge job hos Saferoad Services, greb jeg den, siger Peter Kofoed-Holm.De første måneder i jobbet som entrepriseleder har Peter Kofoed-Holm brugt på at lære branchen og opgaverne at kende. Sammen med distriktschef Thomas Gade har han ansvaret for mandskabsholdene, som løser både større og mindre opgaver med vejbanemarkeringer og opstribning af P-pladser, logistikejendomme med videre.- Arbejdet er både sjovt og spændende, men det er også svært nogle gange, når vi skal have kabalen med mandskab og materiel til at gå op. Heldigvis kan jeg trække på mine kollegers mange års erfaring, siger Peter Kofoed-Holm og forkklarer, at der kan være dage, hvor alt er planlagt og tilrettelagt, og så opstår der pludselig regnvejr på en af arbejdsstederne, og planen skal gentænkes og mandskabet rykkes rundt.- Det er udfordrende, men det er også her, at arbejdet er allersjovest. Især når det hele lykkes, og alt går op i en højere enhed, siger han.Selvom branchen er ny for Peter Kofoed-Holm, bruger han stadig meget af sin ledelseserfaring fra stutteribranchen i det nye job.- Jeg er meget nysgerrig af natur og kan lide kontakten med mandskabsholdene og Saferoad Services’ kunder, siger Peter Kofoed-Holm og tilføjer:- Jeg er meget glad for at være landet hos Saferoad Services, for både jobbet og arbejdskulturen passer godt til mig. Arbejdet er meget alsidigt og sæsonbetonet, så jeg ved aldrig, hvad der venter mig, når jeg møder på arbejde. Og så er det en arbejdsplads, hvor der er højt til loftet og tillid til, at man som medarbejder passer sine opgaver.Peter Kofoed-Holm er 44 år og bor i Dronninglund i Vendsyssel med sine hustru og to børn på 8 og 11 år. Når han ikke er på arbejde, bruger han gerne tid med familien eller tager ud og spiller lidt fodbold. Han har også et snedkerværksted, hvor han hygger sig med at lave forskellige ting i træ. Lige nu er et nyt spisebord til hjemmet ved at tage form.