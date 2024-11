Svensk bilforhandler fuldender opkøb af italienske aktiviteter i Norden

Tirsdag 5. november 2024 kl: 11:41

Om Hedin Mobility Group AB:

Hedin Mobility Group er en af Europa's store udbydere af store og små køretøjer samt reservedele, dæk, fælge og andet tilbehør

Gruppen har godt 12.500 medarbejdere og aktiviteter i 14 lande

I 2023 udgjorde nettoomsætningen 81,7 milliarder svenske kroner, og koncernen solgte over 218.000 køretøjer Hedin Mobility Group er en del af Hedin Group sammen med Hedin Construction Group og I.A. Hedin Fastighet AB

Af: Redaktionen Hedin Mobility Group AB fremhæver, at transaktionen vil styrke gruppens position som førende europæisk distributør samtidig med, at den også vil styrke Iveco's distributionsnetværk i Norden.Transaktionen indebærer, at markedsføring og distributionsaktiviteter for Iveco's lette erhvervskøretøjer, mellem- og tunge lastbiler samt minibusser, som sælges gennem detailnetværket i de fire nordiske lande, inklusive reservedele, bliver overført til Hedin Mobility Group AB.Aftalen omfatter også opkøb af detailaktiviteterne hos de Iveco-ejede forhandlere i Sverige (Göteborg, Helsingborg og Malmö), Norge (Bærum), Finland (Espoo) og Danmark (Odense).Iveco’s sortiment af erhvervskøretøjer bliver i dag solgt og serviceret gennem 35 forhandlere og over 100 værksteder fordelt på de fire lande.- Gennem den strategiske aftale med Iveco forbedrer vi vores værditilbud betydeligt og styrker vores position som en førende europæisk distributør, siger Anders Hedin, der er grundlægger og administrerende direktør for Hedin Mobility Group.- Med udgangspunkt i det fornyede Iveco-tilbud ser vi frem til at begynde samarbejdet, styrke brandets tilstedeværelse på det nordiske marked og skabe værdi for både eksisterende og nye kunder fremadrettet, siger han videre.