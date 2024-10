Borgerne og medarbejdere på Hillerød-virksomhed har fået mere bus

Onsdag 30. oktober 2024 kl: 21:00

Af: Redaktionen Snoren klippes til buslinje 60E af Kristina Lee fra Novo Nordisk og Kirsten Jensen (S), der er borgmester i Hillerød. (Foto: Kasper Hjorth, Bureau Jantzen for Novo Nordisk)

Hos Novo Nordisk i Hillerød, der er en del af en af Danmarks største virksomheder, har de besluttet at give en indsprøjtning til den kollektive transport med ekstra buskørsel i myldretiden - morgen og eftermiddag. Dermed får virksomhedens medarbejdere og borgerne i Hillerød bedre muligheder for at pendle med kollektiv transport til og fra arbejde og skole.









Novo Nordisk's medarbejdere i Hillerød var i forvejen flittige brugere af buslinie 600S, der blandt andet kører fra Hillerød Station og ad Peder Oxes Allé, hvor linien har to stop lige ved virksomheden. Med finansiering fra Novo Nordisk har Hillerød Kommune og Movia planlagt opgraderingen, så linje 600S i myldretiden er blevet suppleret med den nye linje 60E, som har kørt siden mandag 21. oktober.





Den nye linie 60E betyder en busafgang på strækningen hvert 7,5 minut i myldretiden fra klokken 6.00 til 9.00 og fra klokken 15.00 til 18.00. Buslinje 60E kører fire gange i timen mellem Hillerød St. og stoppestedet "Jernaldervejen" i myldretiden, og 60E's afgange er tilpasset S-togene på Hillerød Station.









- Vi er glade for at indvie den nye busrute i Hillerød. Vi ønsker naturligvis, at trafikken glider bedst muligt i de lokale områder, hvor vi er til stede - til glæde for alle borgere i området. Mens vores medarbejderstyrke vokser i Danmark, forsøger vi fortsat med klimabevidste tiltag at gøre det smidigere for endnu flere af vores kollegaer at hoppe på cyklen, tage den kollektive trafik eller vælge samkørsel. Vi er derfor glade for, at vi nu har fundet en løsning sammen med Movia og Hillerød Kommune, som gør det muligt at indsætte flere busser på denne strækning, siger Kristina Lee, der er Corporate Vice President for Corporate Facilities hos Novo Nordisk.





Samarbejde til gavn for alle

Det aktuelle samarbejdet mellem Novo Nordisk i Hillerød og det offentlige om bedre kollektiv transport er endnu et skud på stammen af partnerskaber, som Movia fokuserer på. Tidligere har andre virksomheder i Hillerød og Helsingør også finansieret øget busdrift til gavn for medarbejdere og borgere.









- Jeg er glad for, at Novo Nordisk ønsker at styrke den kollektive transport i Hillerød, som dels kan give deres medarbejdere bedre transportmuligheder, dels kan tiltrække endnu flere medarbejdere, og samtidig kommer buslinjen også andre borgere til gavn. Tanken er naturligt nok, at det er Novos medarbejdere og Novos gæster, der kan tage med bussen, men alle andre må også gerne bruge den, og det kan de med Rejsekortet eller Rejsekort som app. Så den er et gode for alle, siger Kirsten Jensen (S), der er borgmester i Hillerød og bestyrelsesformand i Movia.









Stine Sander, der er direktør for kunder og kommunikation hos Movia, glæder sig over samarbejdet og fokus hos virksomhederne på det vigtige i at have attraktiv kollektiv transport til og fra arbejdspladserne.









- Partnerskaber som dette med virksomheder og kommuner sætter fokus på vigtigheden af kollektiv transport, som et element i at tiltrække arbejdskraft. Det er et stort fokuspunkt for Movia. Det glæder mig også, at indførelsen af buslinje 60E både giver Novo Nordisks medarbejdere i Hillerød bedre muligheder for at komme til og fra arbejde og samtidig giver borgerne i byen bedre kollektiv transport, Stine Sander.









Fakta om buslinje 60E:

Buslinje 60E kører forskudt af linje 600S, som betyder busafgang på strækningen ca. hver 7,5. minut i myldretiden mellem klokken 6.00 til 9.00 og klokken 15.00 til 18.00

Buslinje 60E er tilpasset S-toget på Hillerød Station

Alle kan benytte bussen med et almindeligt Rejsekort, Rejsekort som app og andre billettyper

Bussen er finansieret af Novo Nordisk, og den er planlagt i samarbejde med Hillerød Kommune og Movia

Hillerød Kommune har blandt andet bidraget med at afsætte plads til et stoppested på Hillerød Station

Buslinje 60E kører på hverdage - ikke i weekender og på helligdage





Lidt om tilskud til nye eller ekstra afgange på eksisterende ruter:

Virksomheder kan ifølge Trafikselskabsloven fra 1. juli 2019 aftale med deres hjemkommune og Movia om at yde et tilskud til nye eller ekstra afgange på eksisterende ruter til og fra virksomheden





