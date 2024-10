Virksomhed med mange forskellige aktiviteter kører ud med tre-akslet gardintrailer

Onsdag 30. oktober 2024 kl: 13:25

Chassis-opbygning:

Letvægts chassis med længdevanger opsvejst i I-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Lukket cyklistværn i begge sider

Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser

Gardin-opbygning:

Skydetag med 90 procent åbning monteret på kraftige forbukkede alu-vanger

2 stk. sandwich stålbagdøre med plywood

9.000 kg TÜV-godkendt pladebund

6 stk. forskydelige sidestolper med bræddeholdere og 24 brædder

Rustfri værktøjskasse i venstre side

Surringsringe i kantskinner

Indvendig længde - 13.650 mm

Indvendig bredde - 2.480 mm

Indvendig højde - For/Bag 2.740 mm/2.790 mm

Af: Redaktionen Om den nye tre-akslede Kel-Berg gardintrailer:Traileren, der er XL godkendt og har en tilladt totalvægt på 39.000 kg, er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.Harald Røgen & Sønner A/S blev grundlagt som et murerfirma i 1950. Omkring 1967 investerede Harald Røgen i en rendegraver og i samme forbindelse i en grusgrav. I forbindelse med generationsskiftet, hvor Harald Røgens tre sønner, Jens, Knud og Henning, overtog firmaet, blev det omdannet til et aktieselskab. Firmaet beskæftiger sig i dag med alt inden for murer- og betonarbejde, entreprenør- og kloakarbejde, råstofudvinding, transport og VVS-arbejde.