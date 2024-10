Nuuk Lufthavn blev igen godkendt til internationale flyvninger

Onsdag 30. oktober 2024 kl: 10:32

Af: Redaktionen Trafikstyrelsens gennemgik på et tilsyn fra fredag 11. til søndag 13. oktober atter lufthavnens sikkerhedsforanstaltninger på security-området og konstaterede, at manglerne var udbedret på tilfredsstillende vis.På den baggrund meddelte Trafikstyrelsen Greenland Airports, at suspensionen var ophævet, og at Nuuk Lufthavn dermed kunne åbne for internationale flyvningerne fra Nuuk.I den kommende tid skal Trafikstyrelsen godkende en række andre sikkerhedsforhold i Nuuk Lufthavn, før lufthavnen officielt er klar til at åbne for atlantflyvninger. Det gælder eksempelvis lufthavnens brand- og redningsberedskab, sikkerhedsprocedurer, reglerne for styring af lufttrafikken, samt skilte og udstyr til den 2.200 meter lange landingsbane.Nuuk Lufthavn er i de senere år blevet udvidet.