Ordning med erhvervskort er udvidet til Sjællandsregionen

Fredag 18. oktober 2024 kl: 10:07

Af: Redaktionen Hidtil har ordningen udelukkende været gældende i Hovedstadsregionen, hvor dens popularitet er støt stigende og sidste år endte med 18.000 udstedte kort. I år forventes det antal at stige med omkring 30 procent ligesom året før.- Med erhvervskortordningen har virksomheder mulighed for at tilbyde deres medarbejdere et gode, der kan mærkes i hverdagen, hvor medarbejderne kan få rabat på deres daglige tur mellem hjemmet og arbejdspladsen, siger kundechef i DSB, Charlotte Kjærulff.Der er tale om en bruttolønsordning, hvor virksomheder indgår en aftale med DSB, så medarbejderne kan få et erhvervskort til pendlerrejserne for det kommende år, som resulterer i rabatter for de daglige ture til og fra job.- Efterhånden skal flere virksomheder dokumentere deres indsats i forhold til at have en bæredygtig drift. Når medarbejdere har et erhvervskort, er det ikke bare et godt personalegode, som kan være godt for medarbejderen, arbejdsgiveren kan også bruge det som dokumentation i sin indsats. Og i sidste ende giver det også mindre trængsel på vejene, siger Charlotte Kjærulff.Den øgede fokus på klimaaftryk i virksomhederne kan ses også i antallet af erhvervsaftaler, hvor virksomheder sender medarbejderne på toget i arbejdstiden.I årets første ni måneder af 2024 er antallet af aftaler med virksomheder steget med 35 procent sammenlignet med samme periode i 2022. Og tilsvarende med 25 procent sammenlignet med samme periode i 2023, og interessen stiger fortsat.Med DSB’s CO2 beregner kan virksomheder, der er kunder hos DSB, beregne deres CO2 aftryk både for medarbejderen og for hele virksomheden. Det gælder også besparelsen i forhold til at udskifte tog med bil.Interesserede kan læse mere om erhvervskort-ordningenOg om, hvordan en virksomhed kan få en erhvervsaftale