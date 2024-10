Transportfolk og transportpolitikere mødes i Bruxelles

Tirsdag 15. oktober 2024 kl: 11:24

Mennesker: At tackle chaufførmanglen, forbedre adgangen til erhvervet og forbedre arbejdsvilkårene

Miljø: At genfastsætte CO2-standarder for tunge køretøjer, etablere et EU-dækkende netværk for nul-emissionstransport og harmonisere adgangsregler i byer

Udvikling: At fremskynde digitaliseringen af transportdokumenter, fastsætte pragmatiske regler for køretøjers vægt og dimensioner samt sikre retfærdig adgang til køretøjsdata

Af: Redaktionen Med middagsdebatten ønsker IRU at skabe rammer, hvor transportfolk og EU-politikere kan drøfte og definere de næste skridt for EU's kommercielle vejtransportsektor. IRU oplyser, at 250 transportfolk og transportpolitikere deltager i middagsdebatten.I centrum for aftenens diskussioner bliver IRU’s EU-manifest, som skitserer vigtige politiske tiltag for den næste lovgivningsperiode. Manifestet fokuserer på at løse de mest presserende udfordringer for vejtransporterhvervet, og er bygget op omkring tre centrale menupunkter:Raluca Marian, der er IRU's ordførende direktør betegner middagsdebatten som en vigtig platform for at tilpasse transporterhvervets prioriteter med dagsordenen for EU-Parlamentets lovgivning.- Sammen skal vi tage afgørende skridt i forhold til nøglespørgsmål, herunder at tackle manglen på chauffører, fastsætte realistiske CO2-standarder og fremme digitalisering. Dagens diskussioner vil være med til at forme en mere bæredygtig, effektiv og velstående fremtid for EU’s vejtransport, siger hun.Middagsdebatten vil indeholde interaktive debatter og diskussioner med fokus på manifestets tre punkter.















Følgende medlemmer af EU-Parlamentet er værter for middagsdebatten:

Roberts Zīle, næstformand for EU-Parlamentet; medlem af Udvalget om Transport og Turisme; koordinator for EU-Parlamentets konservative og reformistiske gruppe (ECR) i TRAN

Elissavet Vozemberg-Vrionidi, formand for Udvalget om Transport og Turisme; medlem af EU-Parlamentets gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristendemokraterne)

Jan-Christoph Oetjen, medlem af Udvalget om Transport og Turisme; EU-Parlamentets koordinator for Renew Europe Group (liberale) i TRAN

Virginijus Sinkevičius, næstformand for Udvalget om Transport og Turisme; medlem af EU-Parlamentets gruppe De Grønne

IRU peger på, at resultaterne af aftenens debat vil være med til at forme den politik, der skal drive vejtransporten fremad.





RU er en international organisationen for vejtransport med medlemsorganisationer fra lande verden over

IRU er talerør for over 3,5 millioner virksomheder, der driver vej- og multimodale transporttjenester



