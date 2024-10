Lastbilfabrik markerer 60 år med rundvisninger

Mandag 14. oktober 2024 kl: 13:18

Lidt om Renault Trucks' fabrik i Bourg-en-Bresse

Gennem årene har fabrikken produceret tæt på en million lastbiler - blandt andet den ikoniske Renault Magnum, hvoraf 130.000 enheder blev bygget mellem 1990 og 2013. Siden 2013 har fabrikken fremstillet modellerne Renault Trucks T (langdistance), C (byggebranchen) og K (tung bygge- og anlæg).

Fabrikken i Bourg-en-Bresse rummer et specialiseret værksted, kaldet "Used Trucks Factory", der ombygger brugte lastbiler.

Fabrikken begyndte serieproduktion af Renault Trucks E-Tech T (til regional distribution) og E-Tech C (til byggebranchen), der er de nyeste tilføjelser til Renault Trucks’ fuldelektriske modelserier, i 2023

Af: Redaktionen Fabrikken i Bourg-en-Bresse, der ligger i Rhône-Alpes Auvergne-regionen, i har siden slutningen af 2023 produceret elektriske lastbiler. Siden Renault Trucks blev en del af Volvo Group i 2001, har fabrikken beskæftiget næsten 2..000 medarbejdere og er dermed den største private arbejdsgiver i området.For at markere sin 60 årsdag åbner fabrikken sine døre for offentligheden.I anledning af jubilæet tilbyder Renault Trucks i samarbejde med turistkontoret i Bourg-en-Bresse, eksklusive guidede ture på det 120 hektar store fabriksområdet. De guidede ture er en sjælden mulighed for offentligheden til at opleve seks årtiers industriel historie og udvikling.Interesserede kan reservere en tur mandage og fredag via turistkontoret i Bourg-en-Bresse til årets udgang.