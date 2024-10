Togrejser til udlandet hittede i sommermånederne

Fredag 11. oktober 2024 kl: 15:12

Af: Redaktionen

I juni, juli og august solgte DSB 22 procent flere pladsreservationer til rejser over grænserne sammenlignet med samme periode sidste år. I gennemsnit har belægningen på de internationale dagstog ligget mellem 85-90 procent - og mange afgange har i år været helt udsolgt.









- Vi har oplevet en stor interesse for togrejser til udlandet i år. Det er meget tydeligt, at kombinationen af en behagelig og bæredygtig rejseform tiltaler rigtig mange, siger kundechef i DSB, Charlotte Kjærulff.









DSB vurderer, at omkring 10.000 rejsende har taget toget til EM i Tyskland.









Interessen er ikke begrænset til sommermånederne. I hele 2024 har DSB set en stigende interesse for at bruge toget i miniferierne. Midt i september kunne DSB konstatere, at efterårsferien i uge 42 og i weekenden op til lå antallet af bookinger 57 procent over samme periode sidste år.









- Vi ser, at weekendture er enormt populære, og efterspørgslen er stigende her i efteråret. Det er også derfor, vi har valgt at øge antallet af billige Orange Europa-billetter til vores udlandstog til Tyskland for at imødekomme den stigende efterspørgsel. Og vi ser på, hvordan vi kan blive ved med at tilbyde billige togbilletter ud i Europa, siger Charlotte Kjærulff.









DSB har blandt andet styrket samarbejdet med tyske DB, hvilket betyder, at man lige nu kan rejse til Berlin via Hamborg for under 400 kroner.

