20 lynladepladser til personbiler og 2 til lastbiler åbner ved Storebælt i juni næste år

Torsdag 10. oktober 2024 kl: 12:52

Af: Redaktionen Næsten hver anden bil, der sælges i Danmark i dag, er en el-bil, og behovet for lade-pladser er stigende.Derfor har Sund & Bælt nu indgået kontrakt med virksomheden Fastned Denmark ApS om at opføre og drive en lynladepark på rastepladsen ved Knudshoved på Fyn.- Sund & Bælts kerneopgave er at sikre effektiv og grøn mobilitet, der binder Danmark sammen. Vi glæder os over at se den stadigt stigende andel af vores kunder i elbiler, og etableringen af en lynladepark ved Storebæltsbroen er med til at understøtte den udvikling, siger Mikkel Hemmingsen, der er administrerende direktør i Sund & Bælt A/S.Når ladeparken er fuldt udbygget, vil den have 20 lynladepladser til el-biler med en ladeeffekt på minimum 150 kW, mens de to lynladepladser til el-lastbiler vil have en ladeeffekt på 350 kW.Lynladeparken er planlagt til at blive sat i drift i juni 2025.