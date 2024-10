Tungvognskontrol er streng nødvendig

POLITIET:

Onsdag 9. oktober 2024 kl: 13:45

Køre- og hviletid samt fejl på kontrolapparatet. Både på danske og udenlandske køretøjer og chauffører

Fejl og mangler, der for nogens vedkommende betød indkaldelser til syn - herunder enkelte kørselsforbud

Flere sager vedrørende overtrædelse af Godsloven.

Kørsel med overlæ

Af: Redaktionen Formålet med kontrollen var at kontrollere bredt i tung- og varevognstrafikken. Kontrollen var blandt andet målrettet førerne, køretøjerne samt køretøjernes last, og myndighederne kontrollerede løn og ansættelsesforhold, og om førerne har erhvervet og medbragt de fornødne kørekort, beviser og tilladelser, som kræves i forbindelse med kørslen. Myndighederne kontrollerede også om køretøjerne var i lovlig og forsvarlig stand.- Der er stor tilfredshed med alles indsats i forbindelse med kontrollen. Der blev kontrolleret en del køretøjer, og resultaterne viser desværre, at det er strengt nødvendigt med et passende kontroltyrk på vejnettet, siger leder af Tungvognscenter Nord, politikommissær Claus Kjær-Pedersen.Der blev standset og kontrolleret over 150 tunge køretøjer, heraf 42 udenlandske køretøjer. Herudover blev der standset og kontrolleret en del danske og udenlandske varebiler.I forbindelse med kontrollen blev der optaget rapporter vedrørende:Kontrollens ”højdespringer” var en køre- og hviletidssag, hvor bøden foreløbig er landet på over 200.000 kroner.Til ovenstående, som politiet står for, kommer de øvrige myndigheders kontroller og resultater.