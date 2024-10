Landets næststørste lufthavn er kåret som den bedste i Danmark

Tirsdag 8. oktober 2024 kl: 17:59

Af: Redaktionen Aftenens vindere blev fundet gennem en stor forbrugerundersøgelse foretaget af analyseinstituttet Epinion. Over 3.100 deltagere fra Epinion's repræsentative forbrugerpanel afgav deres vurderinger af landets lufthavne. Det betød, at et bredt udsnit af befolkningen, fordelt på alder, køn og bopæl, var med til at afgøre, hvilken lufthavn der skulle løbe med sejren.Billund Lufthavn modtog prisen som "Årets Danske Lufthavn" for at leve op til passagerernes forventninger til service, faciliteter og udbud af direkte ruter. Samtidig pegede svarene i undersøgelsen på, at lufthavnens store rutenetværk med 120 direkte destinationer ses som et plus.Jan Hessellund, administrerende direktør i Billund Lufthavn, modtog prisen på vegne af lufthavnen og udtrykte stor stolthed over anerkendelsen.- Vi er utroligt beærede over at blive anerkendt som bedste Lufthavn i Danmark. Denne pris er ikke blot et udtryk for, at vi har opnået et højt niveau af tilfredshed blandt vores passagerer, men også en anerkendelse af vores medarbejderes dedikation og hårde arbejde hver eneste dag. Uden deres engagement og passion for at skabe en god oplevelse for de rejsende, var det her ikke muligt. Samtidig understreger det, at vores mange forbindelser på kryds og tværs i Europa med direkte fly til 120 destinationer og gode forbindelser til resten af Verden, bliver værdsat, siger Jan Hessellund.Han fremhævede samtidig, at prisen er et resultat af en fælles indsats, og rettede en stor tak til hele lufthavnens personale.- Og en stor tak til vores gæster, som har peget på Billund Lufthavn i afstemningen, sagde han.Hos lufthavnens afdeling for "Passenger Experience" (PEX) ser assisterende værtsleder Michelle Broeng Iversen prisen som et kæmpe skulderklap:- Vores primære opgave er at hjælpe de rejsende fra det øjeblik, de træder ind ad døren hos os. Vi hjælper med check-in, besvarer spørgsmål og er til stede for at sikre en behagelig og stressfri start på rejsen. Derfor er det fantastisk, at det netop er vores gæster, der siger: 'I gør det godt, vi kan rigtig godt lide jeres lufthavn. Den flotte pris forpligter naturligvis, men den udfordring glæder vi os til at tage op, siger Michelle Broeng Iversen.