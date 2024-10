Teknologi til skibsfarten redder liv og beskytter miljøet

Tirsdag 8. oktober 2024 kl: 11:57

Asministrerende direktør Rene B. Christensen, Green Instruments.





- Rederierne prioriterer sikkerheden ombord højere end nogensinde før. Det er en meget positiv udvikling, og vi kan mærke på efterspørgslen, at der er voksende interesse for vores ilt-analysatorer, for det er vigtigt at analysere ilt-niveauet for at undgå farlige ilt-niveauer - især i forbindelse med lastning og losning. Med en relativt lille investering kan rederierne hjælpe med at forhindre alvorlige ulykker og beskytte både liv og miljø, siger Rene B. Christensen, der er administrerende direktør i Green Instruments.



Green Instruments’ ilt-analysatorer anvendes til overvågning af inertgassystemer, røggas og omgivelsesluft i rum, hvor blandt andet nitrogen-generatorer er placeret for at undgå, at besætninger udsættes for fare. Udstyret leverer præcise målinger ved hjælp af højkvalitetssensorer, der gør det muligt at reagere hurtigt og reducere risikoen for farlige situationer som brande i lastrummet eller farlige arbejdsforhold i lukkede rum.



De skærpede krav til skibsfarten medfører store krav om præcision og pålidelighed til leverandørerne af sikkerhedsudstyr, og Green Instruments har haft succes med at investere mange kræfter i virksomhedens udviklingsafdeling.



- Vores teknologi spiller en afgørende rolle i at sikre besætningens sikkerhed og forhindre alvorlige ulykker, som kan have katastrofale følger for både mennesker og miljø, og vi kan tydeligt mærke, at kunderne er mere bevidste om at styrke sikkerheden til søs end tidligere. Derfor fortsætter vi med at udvikle innovative løsninger, der understøtter rederiernes mål om at styrke sikkerheden, siger Rene B. Christensen.





Om Green Instruments:

Green Instruments er specialiseret i teknologi til emissionskontrol, vand- og gasovervågning, faredetektion og energioptimering med henblik på at sikre en mere bæredygtig og sikker skibsdrift

Green Instruments har omfattende erfaring i overvågning og analyse

Green Instruments A/S blev grundlagt i 1999 og har hovedkvarter samt produktion i Brønderslev, Danmark, samt yderligere hubs i USA og Singapore

Af: Redaktionen Kravene til sikkerheden ombord på skibe er i de seneste år steget markant som følge af strengere internationale reguleringer, øget fokus på miljøbeskyttelse og ikke mindst teknologiske fremskridt. Både IMO og EU har indført flere sikkerhedsstandarder, der skal give skibenes besætninger større tryghed og forebygge miljøkatastrofer.Hos Green Instruments peger man på, at der eksempelvis er kommet langt større fokus på at anvende avanceret teknologi som ilt-analysatorer for at mindske risikoen for alvorlige hændelser, der kan være dyre og livstruende. Green Instruments får i dag betydeligt flere henvendelser om iltanalysatorer fra den maritime branche, end tidligere.Når der opstår farlige situationer til søs, er det ikke kun økonomien, der er på spil - besætningens liv og sikkerhed har naturligvis førsteprioritet. På skibe, der transporterer olie og andre farlige materialer, er det et lovkrav at overvåge ilt-indholdet i lastrum og i inert-gassen, og her spiller blandt andet Green Instruments avancerede systemer en rolle, for de sikrer, at ilt-niveauerne konstant overvåges, og at der slås alarm, hvis der opstår risiko for farlige hændelser.