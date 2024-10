Pakkekoncern skal håndtere et tocifret millionantal pakker

Fredag 4. oktober 2024 kl: 10:56

Af: Redaktionen UBsend, der blev etableret i 2014 og har bestsellerkoncernens holdingselskab som hovedaktionær, håndterer pakkeforsendelser for virksomheder i tøjbranchen såsom ASOS, About You og Bestseller-koncernen.- Vi er glade for og stolte over, at en innovativ virksomhed som UBsend ser lige så store fordele ved samarbejdet med PostNord, som vi gør med dem. Det er den hidtil største pakkeaftale i PostNord Danmarks historie. Det er imponerende mængder og endnu et skridt på vejen mod at blive Nordens førende pakkeleverandør, siger Kim Pedersen, der er administrerende direktør i PostNord Danmark.Aftalen omfatter pakker til Danmark og pakker og varebreve til Sverige.PostNord er i gang med at håndtere det tocifrede millionantal pakker fra UBsend. PostNord og UBsend samarbejder tæt for at sikre hurtig levering og høj kundetilfredshed.- Vi er hos UBsend utroligt glade for pakkeaftalen med PostNord, der har en unik position på pakkemarkedet på tværs af hele Norden. PostNords effektive løsninger vil kun bidrage yderligere til kundetilfredsheden, og så har deres ambitiøse klimamålsætninger også været en afgørende faktor i vores beslutning, siger direktør i UBsend, Flemming Amar Raza.PostNord sat sat et klimamål om at være fossilfri i 2030 og reducere CO2-udledningen med 40 procent i 2025 sammenlignet med 2020.Største aktionær i UBsend A/S er Brightfolk A/S, der igen er ejet af Heartland A/S, som også ejer bestsellerkoncernen.