Posthuse er blevet til pakkebutikker

Fredag 4. oktober 2024 kl: 10:34

Forventer stigning i pakkevolumener

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen - Navneændringen til PostNord Pakkeshop markerer endnu et skridt på den vækstrejse, vi er på, hvor vi arbejder målrettet på at blive absolut bedst på pakker i Danmark og Norden, siger Isabella Beck Jørgensen, der er pressechef i PostNord.I mange år tjente landets posthuse en funktion, hvor man udover at sende breve og pakker gik ned og betalte regninger, meldte adresseændring, købte kontorartikler, postkort, konvolutter og mere. Sådan er det ikke i dag.Isabella Beck Jørgensen peger på, at Posthus er et begreb fra den tid, hvor Post Danmark og siden PostNord var et traditionelt postvæsen. I dag bruger bliver et posthus først og fremmest brugt til at sende og modtage pakker.- Pakkeshop er en mere retvisende betegnelse, og det er derfor også allerede alment brugt, siger Isabella Beck Jørgensen.Man kan printe labels til pakker og sende breve i alle PostNord's Pakkeshop, ligesom det i langt de fleste pakkeshop'er fortsat er muligt at købe postmærker og frimærker.Borgere i Danmark - og i andre lande - handler mere og mere online. Sidste år rundede Danmark en e-handelsomsætning på 132 milliarder kroner, viser tal fra Dansk Industri. Det ser man også hos PostNord.- E-handlen stiger fortsat, og vi oplever voksende pakkevolumener hos PostNord. For os er det afgørende, at vi er til stede, hvor danskernes behov er, og i dag er det primære behov forsendelse og modtagelse af pakker, siger Isabella Beck Jørgensen.Navneskiftet blev realiseret torsdag i denne uge.