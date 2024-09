Godstransporten med tog til og fra Danmark er kørt frem

Fredag 27. september 2024 kl: 12:35

Af: Redaktionen Hvor den nationale godstransport med tog er gået tilbage fra 167.000 ton i 2012 til 111.000 ton i 2022, er godstransporten med tog til og fra Danmark kørt rem.





Hvor togene i 2012 transporterede 123.000 ton gods til Danmark, var tallet i 2022 steget til 226 - en fremgang på knap 85 procent. Den modsatte vej transporterede togene i 2012 i alt 45.000 ton ud af Danmark. I 2022 var tallet fordoblet til 90.000 ton.









Statistikken viser også, at godstransporten med tog gennem Danmark - først og fremmest mellem Tyskland og Sverige - er gået tilbage med 159.000 ton, hvilket svarer til et fald på lidt over 8 procent.







her:





Interesserede kan finde mere statistik om transport i perioden 2012 til 2022 på side 94 i Statistisk tiårsoversigt 2024, som kan læses via dette link - klik

