Dæk-koncern takker skolepatruljerne og kommer med opfordring til bilister

INDLÆG:

Onsdag 25. september 2024 kl: 09:46

Af: Redaktionen

"Skolepatruljerne har siden den første patrulje ved Sundpark Skole på Amager i januar 1949 ydet en uvurderlig indsats for at hjælpe deres kammerater sikkert gennem trafikken på vej til og fra skole.





Inspireret af lignende tiltag, der startede i USA i 1920'erne i takt med bilismens fremmarch og stigningen i trafikulykker, har ideen med skolepatruljer spredt sig til et stort flertal af landets politikredse og kommuner. Her møder de større elever, typisk 6. klasserne, tidligere ind om morgenen for at hjælpe de yngre elever med at krydse vejen sikkert.





Tiltagende trafik ved skolerne

Men selvom et stort flertal af forældrene roser skolepatruljernes indsats, er det desværre langt fra alle, der husker at vise hensynsfuldhed og forsigtighed, når de selv sidder bag rattet. Alt for ofte hører man om bilister, der kører hensynsløst og aggressivt - også i nærheden af skoler og skolepatruljer. Det gælder især i denne tid, hvor vi går sensommeren og det nye skoleår i møde, og hvor trafikken omkring skolerne igen tager til efter sommerferien.





For de over 60.000 børn, der netop har taget hul på skolegangen i 0. klasse, venter der en helt ny verden som selvstændige trafikanter. Mange af dem vil i starten være urutinerede og måske uopmærksomme, og det sætter desværre deres sikkerhed på spil. Faktisk viser tal fra Børneulykkesfonden, at ulykker er den hyppigste dødsårsag for børn mellem 1 og 19 år, og at der årligt er ca. 150.000 børn under 15 år, der kommer så alvorligt til skade, at de må en tur på skadestuen. Ofte sker disse ulykker i hjemmet, men også i trafikken er der grund til at være på vagt.





Vigtigt at træne cykelfærdigheder

Som forældre kan vi heldigvis gøre meget for at klæde vores børn bedst muligt på til livet som trafikant. Det handler bl.a. om at træne deres cykelfærdigheder, lære dem god trafikadfærd og sikre, at de altid bruger cykelhjelm og gør sig synlige i trafikken med reflekser og lygter. Vi kan også støtte op om initiativer som Børneulykkesfondens mobile trafiklegepladser, hvor børnene gennem leg kan lære om trafiksikkerhed og trafikkens regler på en sjov og interaktiv måde.





Men vi har også alle sammen som trafikanter et stort ansvar for at bidrage til en god og hensynsfuld trafikkultur. Det gælder i særdeleshed, når vejret som nu bliver mere efterårs- og vinteragtigt. September er statistisk set en af årets mest regnfulde måneder, og det kan give nogle af de farligste kørselsforhold - især det første regnskyl efter en tør periode kan på et splitsekund forvandle vejene til en glat og farlig skøjtebane. Her er det alfa og omega at tilpasse hastigheden, holde god afstand, have god kontakt med vejen ved at køre på dæk, der passer til årstiden - og i det hele taget køre efter forholdene, så man bevarer kontrollen over bilen.





Vis hensyn og agtpågivenhed

Med skolestarten følger traditionen tro også politiets fartkontroller ved skolerne. Det er en god anledning til at tænke over, om vi hver især gør nok for at udvise hensyn og agtpågivenhed, når vi nærmer os en skole eller en skolepatrulje. Lad os sammen udnytte det momentum til at skabe en positiv forandring, hvor vi aktivt arbejder for at forbedre trafiksikkerheden for vores børn.





Det kan vi bl.a. gøre ved at huske skolepatruljerne i anledning af jubilæet og sige tak for deres frivillige indsats. Vi kan prioritere at bruge tid sammen med vores børn på at træne deres færdigheder og tryghed i trafikken. Og vi kan hver især gøre en indsats for at køre hensynsfuldt og forsigtigt, når vi møder børn i trafikken.





Resultater gennem fælles indsatser

Kun i fællesskab - med bidrag fra skolepatruljer, forældre, skoler, politi og bilister - kan vi for alvor gøre vores skoleveje og trafik mere sikker for vores børn. Lad os sammen påtage os det ansvar, så vi forhåbentlig om 75 år kan se tilbage på en epoke, hvor trafikulykker med børn er blevet et sjældent fænomen!"

