Beskattes en arbejdstager af fri biil, skal hab registreres som bruger

DOKUMENTATION OM REGISTRERING AF BRUGERE:

Tirsdag 24. september 2024 kl: 12:39

Af: Redaktionen Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om registrering af køretøjer

§ 1 I bekendtgørelse nr. 866 af 19. juni 2023 om registrering af køretøjer, som ændret ved bekendtgørelse nr. 741 af 17. juni 2024, foretages følgende ændring:



1. § 42, stk. 1 og 2, affattes således:



»Enhver fysisk eller juridisk person med bopæl eller hjemsted her i landet, jf. kapitel 4, der er »bruger«, jf. § 1, stk. 3, skal registreres som bruger af køretøjet, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. En arbejdstager, der af sin arbejdsgiver får stillet et køretøj til rådighed, registreres kun, hvis arbejdstageren for det pågældende køretøj beskattes af værdien af fri bil, jf. ligningslovens § 16, stk. 1, stk. 3, nr. 1, og stk. 4.«





§ 2 Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. oktober 2024.









her: Interesserede kan se udkastet til bekendtgørelsen på Høringsportalen





