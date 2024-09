Vi kan ikke gøre parkering gratis for evigt

BUDSKAB FRA TRUCKSTOP VED HORSENS:

Fredag 20. september 2024 kl: 10:42

Online booking med parkering til halv pris

Rabat på mad og drikke

Af: Redaktionen Fra 1. oktober vil Recharge City have fokus på at teste booking- systemet, og derfor vil det være muligt at få 50 procent rabat, hvis man forhåndsreserverer sin parkeringsplads online. Derudover tilbyder madstederne Carl’s Jr. 20 procent og Café Gnist 15 procent rabat på hele deres menukort, som et eksklusivt tilbud for chauffører. Tilbuddene gælder fra 1. oktober og ind til 31. december 2024.Hos Recharge City fremhæver man, at både danske og udenlandske chauffører har fået øjnene op for det nye truckstop ved Motorvej E45 mellem Horsens og Hedensted. Hen over sommeren er antallet af lastbiler, som har parkeret i det sikrede parkeringsanlæg, øget markant. Hos Recharge City ser man positivt på den udvikling og tror samtidig på, at endnu flere chauffører vil lægge vejen forbi i den kommende tid - også selvom det fremover kommer til at koste penge.- Vi har fået utroligt mange positive tilbagemeldinger fra chauffører hen over sommeren - både fra de danske og udenlandske chauffører. Det virker især som om, at de udenlandske chauffører også begynder at få øjnene op for os. Vi kan selvfølgelig ikke gøre parkering gratis for evigt, men vi har valgt at fortsætte med en yderst attraktiv pris for at kunne teste vores bookingsystem, men særligt for at imødekomme chaufførerne og give endnu flere muligheden for at parkere hos os, siger projektdirektør, Charlotte Ørnsvig.Ind til nu har chauffører kunnet køre ind gennem anlægget og parkere uden at registrere sig online. Når Recharge City fra tirsdag 1. oktober begynder at tage betaling for parkering, kan man spare 50 procent på parkeringen, hvis man registrerer sig online via Recharge City's hjemmeside. Hvis man registrerer, bliver det nemt for chaufføren, når han igen vil parkere på Recharge City. Samtidig får Recharge City testet den sidste del af bookingsystemet på pladsen. Derudover vil chaufførerne også kunne spare 50 procent, hvis de booker via bookingplatformen Travis. På den måde håber Recharge City, at rabatteen tilgodeser både danske og udenlandske chauffører.Flere chauffører har efterspurgt rabat på mad og drikke, når de parkerer på Recharge City. Det ønske har restauranterne på Recharge City lyttet til, og som en del af de nye tiltag tilbyder Carl’s Jr. og Café Gnist rabat på hele deres menukort. Carl’s Jr. tilbyder 20 procent og Café Gnist tilbyder 15 procent. Det betyder, at chaufførerne kan hente take away eller spise i restauranterne og få rabat på både mad og drikke. Chaufførerne får rabatten ved at fremvise deres QR-kode, som bliver udleveret ved indkørslen i parkeringsanlægget.Med de nye tiltag håber Recharge City, at den positive tendens fortsætter med en stigning i antallet af parkeringer og endnu flere positive tilbagemeldinger fra hele branchen.