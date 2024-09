Truck of the Year 2025 er elektrisk

Onsdag 18. september 2024 kl: 09:42

Af: Redaktionen Juryen fremhæver blandt andet rækkevidden, teknikken og bilens høje energieffektivitet. Mercedes-Benz har haft to forserie-lastbiler - begge med en totalvægt på 40 ton - ude at køre på en 15.000 kilometer lang Europa-turné. Visse dage under turen kørte lastbilerne 600 kilometer uden behov for at lade.Karin Rådström, der i dag administrerende direktør for Mercedes-Benz lastbiler og snart bliver administrerende direktør for Daimler Truck, fik overrakt prisen af formanden for International Truck of the Year jury, Gianenrico Griffini.Han pegede på, at Mercedes-Benz' eActros 600 fra begyndelsen har været planlagt som en batteri-elektrisk lastbil.- Resultatet er en topmoderne batteri-elektrisk lastbil, der er egnet til en række forskellige typer fjerntransport, sagde han.Karin Rådström pegede på, at næsten alle medlemmerne af juryen bag prisen har haft mulighed for at prøvekøre lastbiler op opleve, dens præstationer på veje rundt om i Europa.- Vi er stolte og glade for at juryen har valgt vores eActros 600 som"International Truck of the Year 2025". I dag er en stolt dag for de hold, der har arbejdet så hårdt de seneste år for at gøre denne bil til en markedsleder, sagde hun.