Lastbil med brint-forbrændingsmotorer er blevet hædret med innovationspris

Tirsdag 17. september 2024 kl: 13:46

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Det er tredie gang MAN Truck & Bus vinder "Truck Innovation Award". Sidste gang var i 2024, hvor MAN fik prisen for sit arbejde med selvkørende køretøjer i projekterne ANITA og ATLAS-L4 projects. Første gang var i 2019, hvor prisen blev uddelt for første gang.MAN har planlagt en produktion på omkring 200 lastbiler med brint-forbrændingsmotorer, der efter planen skal leveres til kunder i Tyskland, Holland, Norge og udvalgte lande uden for Europa i begyndelsen af næste år.MAN's MAN hTGX-model åbner for CO2-neutral kørsel i områder, hvor batteri-elektriske lastbiler i dag ikke kan være med - eksempelvis tømmertransport, tanktransport og transporter på bygge- og anlægsområdet.MAN hTGX vil blive bygget i to- og tre-akslede udgaver med en rækkevidde på 600 kilometer på en tankfuld brint. Brint-forbrændingsmotoren bygger på MAN's eksisterende D38 dieselmotor og vil blive produceret på MAN's motor- og batterifabrik i Nürnberg.