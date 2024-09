Kølemaskiner har kunnet køre elektrisk i 25 år

IAA TRANSPORTATION 2024:

Mandag 16. september 2024 kl: 16:32

Af: Redaktionen

Carrier Transicold, der er en del af Carrier Global Corporation, og som leverer køleanlæg til eksempelvis kørebiler, lancerede det første Vector 1800-køleanlæg til sættevogne. Teknologien brugte en semihermetisk kompressor til at gå fra de mekaniske transmissioner med remdrevne kølesystemer til i stedet at konvertere motorens energi til elektricitet til at drive anlægget.









Teknologien øger ydeevne og pålidelighed og giver en meget præcis temperatur, reduceret forekomst af kølemiddellækager med op til 50 procent, færre dele og deraf følgende betydeligt kortere vedligeholdelsestider og -omkostninger. Desuden hjælper teknologien med at reducere brændstofforbruget.









I 2010 kom Carrier Transicold med en forbedret E-Drive-teknologi i de første Vector 1550-køleanlæg med en hermetisk scroll-kompressor, der gav øget køleeffektivitet og samtidig reducerede forbruget og støjen betydeligt - og som yderligere sænkede anlæggenes CO2-emissioner.









I 2018 lancerede Carrieret High Efficiency-sortiment - først med Vector HE 19, der havde indbygget et yderligere forbedret kølesystem med et nyt air management system til damp. Med Vector HE 19 opnåede Carrier yderligere reduktioner i strømforbrug og støjniveauer, og øgede samtidigt anlæggets ydeevne med hensyn til opretholdelse af kølekæden.









Carrier Transicold 's nyeste Vector HE 17 har en kølekapacitet på over 16 kW samt en 30 procent reduktion i brændstofforbrug og støjemissioner på 6 dB, hvilket giver en opfattet lyd, der er reduceret med over 50 procent sammenlignet med Vector 1550-serien fra 2010.









På IAA vil Carrier Transicold præsentere en Limited Edition af det højtydende anlæg, der giver kunderne mulighed for at blive ejere af ét af kun 25 nummererede Vector HE 17-anlæg.









Designet er helt særligt og iøjnefaldende, og udgaven kan kun købes på udstillingen.

