Italiensk lastbilproducent byder på smagsprøver af nye modeller

Torsdag 12. september 2024 kl: 11:42

Dato og sted for Iveco’s roadshow Dato By Dealer 1. oktober kl. 9-17 Avedøre REA Erhvervsbiler 3. oktober kl. 10-14 Esbjerg Bache A/S 4. oktober kl. 10-14 Vejle Bache A/S 7. oktober kl. 9-15 Silkeborg Hoffmann Biler 8. oktober kl. 9-15 Herning Ole Winther Auto A/S 9. oktober kl. 10-14 Brabrand Bache A/S 10. oktober kl. 9-15 Aalborg Stiholt Erhvervsbiler 11. oktober kl. 9-15 Thisted Thybo Biler 25. oktober kl. 9-15 Odense IVECO Odense 25. oktober kl. 9-15 Odense IVECO Odense

Af: Redaktionen På turens forskellige stop inviterer Iveco alle interesserede til at komme og opleve de nye køretøjer på nært hold, prøvekøre og stille spørgsmål til eksperterne.Det nye modelprogram omfatter en opdatering af alle Iveco's køretøjer. På lanceringsturen deltager Iveco Daily varebil og Iveco S-Way lastbil, der begge kan fås med den drivline, man ønsker - diesel, biogas og elektrisk (den nye S-eWay lanceres i løbet af efteråret).Karavanen af køretøjer kommer på sin skandinaviske rundtur forbi tæt på 30 stop i Danmark, Norge, Sverige og Finland, og vil i alt til at tilbagelægge over 7.500 kilometer udover de mange prøvekørsler undervejs.Iveco's nye modelprogram byder blandt andet på en række opdateringer, der understøtter den digitale udvikling i branchen og ikke mindst kundernes forretning.- Det nye modelprogram har fokus på digital udvikling og innovation. Blandt andet er alle modeller nu som standard udstyret med vores connectivity box, hvilket gør det muligt for kunden hele tiden at være opkoblet og dermed følge køretøjets ydeevne og servicebehov. Det effektiviserer driften og maksimerer oppetid, hvilket naturligvis er meget vigtigt for den enkelte chauffør og flådeejer, siger Nico Jørgensen, der er TCO-manager hos Iveco.På Danmarksturneen følger et hold af erfarne specialister, der står klar til at rådgive kunderne og fortælle om alle de nye funktioner samt vejlede dem i de forskellige drivlinevalg på den nye modelserie.- Vi har hele vores team af erfarne produktspecialister med os, som glæder sig til at tage en snak med de besøgende om, hvilket køretøj, der bedst matcher deres behov. Uanset om man vælger en drivline med el, biogas eller diesel, er køretøjerne dog konstrueret efter samme høje standard, hvilket sikrer en ensartet oplevelse i både køreegenskaber og design, siger Jesper Smedegaard, der er Sales Manager for medium/heavy-segmenterne hos Iveco.På heavysiden bliver der mulighed for at teste den nye S-Way, som i foråret modtog Red Dot Award i kategorien Product Design. Den nyudviklede 500-hestekræfters xCursor 13-motor, som den nye S-Way er udstyret med, er særligt kendetegnet ved et forbedret drejningsmoment og lavere brændstofforbrug. Lastbilerne i karavanen er med fuld luftaffjedring, der sikrer en jævn køreoplevelse under alle forhold, samt et nydesignet multijusterbart rat og ratstamme, der gør det muligt for chaufføren at finde den mest behagelige kørestilling.- Vi ser især frem til at invitere kunderne helt ind i førerhuset på den nye S-Way, der har gennemgået en omfattende opdatering. Blandt de nye features er et fuldt digitalt cockpit og kamerasidespejle, siger Jesper Smedegaard og fortsætter:- Udvendigt kombinerer S-Way stil og funktionalitet med en ny tredelt frontgrill med mulighed for individuel farvetilpasning. Derudover er S-Way understøttet af et omfattende servicesystem, der sikrer maksimal oppetid, effektivitet, førersikkerhed og klimakrav.Med på turen er også Iveco Daily, der er særligt designet til at opfylde de nye EU-krav (GSR) og tilbyder førsteklasses beskyttelse og sikkerhed på vejen. Med et stilfuldt, ergonomisk interiør og et 10-tommers digitalt instrumentpanel sikrer Daily en intuitiv og komfortabel køreoplevelse. Daily'en fås også i en fuldt elektrisk udgave, kendt som eDaily.- Ligesom resten af modelserien er vores Daily også blevet opdateret til at performe endnu bedre. Det er det solide og fleksible køretøj, som kan tilpasses til kundens behov og daglige opgaver i forretningen uden at gå på kompromis med sikkerheden og komforten, siger Jeppe Heidemann, der er Sales Manager for varebiler hos Iveco.