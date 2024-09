Danske DSV køber angiveligt tyske DB Schenker

Torsdag 12. september 2024 kl: 11:17

Af: Redaktionen I løbet af de kommende dage ventes aftalen mellem de to parter at falde på plads. DSV har budt omkring 14 milliarder euro for den tyske virksomhed.Aftalen skal nu godkendes at bestyrelsen i Deutsche Bahn, og derefter skal den omkring de relevante konkurrencemyndigheder.Her på transportnyhederne.dk omtalte vi salget af DB Schenker, hvor vi ud over DSV også nævnte kapitalfonden CVC Capital Partners som mulig køber.