El-busser øger kravene til dækkene

Onsdag 11. september 2024 kl: 11:54

Øget robusthed og effektivitet

Af: Redaktionen Ifølge Kollektiv Trafik Forum er der ca. 3.200 busser i den kollektive trafik landet over. Inden udgangen af indeværende år anslås det, at knap halvdelen af disse busser vil køre på fossilfri energi, som enten biodiesel, HVO eller gas - eller være batteri-elektriske, som betegnes som emissionsfri.- Batteri-elektriske køretøjer er typisk tungere og har ligesom el-drevne personbiler et kraftigere moment ved acceleration. Sammen med hyppige påkørsler af kantsten og håndtering af ujævnheder på vejene stiller det ekstra krav til dækkenes bæreevne, robusthed og rulle­modstand, siger administrerende direktør Georg Nielsen fra Continental Dæk Danmark A/S.- Men det er ikke kun vægt, moment og vejbeskaffenhed, der skal tages højde for, når man skal vælge de rigtige dæk til bybusserne i dag. De skal designes, så de indfrier de vedtagne klimamål og busoperatørernes forventninger til kørselsøkonomi, trafiksikkerhed og komfort for både chauffør og passagerer, påpeger han videre.Continental har i mange år haft dæk, der passer til såvel bybusser og intercitybusser som til turistbusser, der kører på de lange distancer. Nu videreudvikler den tyske dækkoncern sit sortimentet til bybusser for netop at imødekomme de nye krav til især de el-drevne bustyper, der kommer flere og flere af - også i det danske bybillede.- Conti Urban HA 5 er udviklet med forbedrede og endnu mere robuste egenskaber, som er specielt udviklet til elektrisk drevne bybusser. Det gælder blandt andet forbedret gummiblanding med multi-pitch teknologi, optimeret slidbanemønster og forstærkede sidevægge. Herudover understøtter dækkets design også regummiering og genanvendelse, hvilket forlænger dets livscyklus og reducerer miljøpåvirkningen, siger Georg Nielsen og fortsætter:- Det er vigtigt for at imødekomme de krav, vi i stigende omfang ser i danske indkøbs- og udbudspolitikker, hvor livscyklusanalyser (LCA) og samlede omkostninger (TCO) vinder frem.



Den tekniske optimering og øgede robusthed har resulteret i dæk med et højere kilometertal, reducerede CO2-udledninger, bedre modstand over for stød, lavere støjniveau samt forbedrede køreegenskaber på både tør og våd vej.







Sensorer samler data

Den nye generation af dæk til bybusser kan også leveres med ContiConnect-sensorer, der åbner for avanceret digital overvågning af dækket. Det gælder blandt andet præcise data for dæktryk og temperatur, der giver mulighed for mere effektiv vedligeholdelse og reduktion i driftsomkostningerne.





Conti Urban HA 5 vil være tilgængelig fra september i år i følgende dimensioner: 275/70 R 22,5. Følgende størrelser vil blive lanceret på et senere tidspunkt: 245/70 R 19,5, 265/70 R 19,5, 315/60 R 22,5.





Lidt fakta om Continental-koncernen:

Continental blev grundlagt i 1871. I 2023 omsatte koncernen for 41,4 milliarder euro

Continental-koncernen beskæftiger i dag over 200.000 medarbejdere fordelt på 56 lande og markeder

Continental-koncernen er blandt de teknologisk førende inden for dækproduktion og tilbyder et bredt produktsortiment til personbiler, erhvervs- og specialkøretøjer samt cykler og motorcykler

Continental-koncernens dæk-divisionen har 20 produktionssteder og 16 udviklingssteder verden over. Porteføljen omfatter løsninger og services til dæk og flådeapplikationer samt digitale styringssystemer. Continental-koncernens dæk-division beskæftiger over 56.000 ansatte og omsatte i 2023 for 14 milliarder euro

