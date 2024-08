Lastbiler med ny gasmotor begrænser kilometerafgiften

Fakta om CO2-emissionsklasserne:

Fra 1. januar 2025 skal der betales afgift for lastbiler og køretøjskombinationer efter fem CO2-emissionsklasser på baggrund af lastbilens beregnede CO2-udledning under drift

Klimabelastningen fra lastbilens drift er størst i CO2-emissionsklasse 1, mens klimabelastningen fra driften af en lastbil i CO2-emissionsklasse 5 principielt er nul

Klasse 1-3 omfatter konventionelle lastbiler med forbrændingsmotorer, klasse 4 omfatter lavemissionslastbiler og klasse 5 omfatter lastbiler med nulemission

Af: Redaktionen Konkret betyder det, at lastbiler i CO2-emissionsklasse 3, der kører 100.000 kroner årligt, vil kører 23.000 kroner billigere end tilsvarende diesellastbiler i emissionsklasse 1. Sammenlignet med diesellastbiler i emissionsklasse 2 vil der være en besparelse på 13.000 kroner årligt.- Vi er rigtig stolte over at have opnået denne klassificering, som er den bedste placering en gaslastbil kan opnå. Ovenikøbet vil den fortsat leve op til emissionskrav 3, når reglerne strammes yderligere til juli næste år. På den måde kan vi understøtte vores kunders forretning og samtidig bidrage til en reduceret klimabelastning i transportsektoren, siger Jesper Smedegaard, der er national salgschef hos Iveco Danmark.For vognmænd, der vælger biogas som brændstof, er potentialet for at reducere CO2-udledningen på op til 95 procent sammenlignet med en traditionel Euro 6-dieselmotor. Udover at reducere CO2-udledningerne kan biogas også bidrage til lavere udledning af partikler og kvælstofoxider (NOx), hvilket kan have positive effekter på den lokale luftkvalitet.- Selv om der er flere former for alternative drivmidler på markedet nu, så er biogas en af de mest lettilgængelige for transportbranchen. Blot ved at tanke biogas i stedet for fossil naturgas trukket op af jorden kan man opnå en betydelig besparelse på klimaregnskabet, siger Jesper Smedegaard.Iveco peger på, at en S-Way NP-lastbil med en gasmotor på 500 hk kan levere en brændstofbesparelse på op til 11 procent sammenlignet med tidligere modeller.- I den daglige kørsel, så vil chaufføren opleve et drejningsmoment, der er på niveau med traditionelle diesellastbiler. Når man så lægger de økonomiske og CO2-mæssige besparelser oveni, så kan man virkelig tale om en gevinst for såvel chauffør som vognmand, siger Jesper Smedegaard.