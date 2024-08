Transport- og logistik-koncern skal finde ny direktør

Tirsdag 27. august 2024 kl: 10:31

Bo Lindberg Andersen. (Foto: Leman)

Af: Redaktionen Ind til Leman har fundet en efterfølger til Bo Lindberg Andersen vil finansdirektør Michael Schrøder fungerer som administrerende direktør.I forbindelse med, at Bo Lindberg Andersen har besluttet at forlade Leman, udtrykker bestyrelsen i Leman sin dybfølte tak til Bo Lindberg Andersen for den dedikation og de bidrag, han har ydet siden han for knap tre år siden tiltrådte som administrerende direktør i oktober 2021.