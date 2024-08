Havn på Bornhold tager afsked med sin økonomidirektør

Mandag 26. august 2024 kl: 11:10

Økonomidirektør Max Hansen går på pension ved årsskiftet efter 27 år hos den bornholmske havn.

Af: Redaktionen

- Gennem et langt arbejdsliv på Rønne Havn har Max Hansen ydet en imponerende indsats og har om nogen været en central person i havnens udvikling, og den position havnen indtager i dag, siger Lars Nordahl, der er administrerende direktør på Rønne Havn, og fortsætter:









- Under forskellige bestyrelser og direktører har Max Hansen været havnens ankermand og den gennemgående person, der har taget et ansvar langt ud over det forventelige. På mange måder er Max Hansen synonym med Rønne Havn og en person, der er kendt vidt og bredt på Bornholm. Det er en kapacitet, der nu går på pension og en kapacitet, der vil efterlade et stort tomrum. Uden Max Hansens indsats ville havnen ikke være, hvor den er i dag. Jeg vil godt takke Max for samarbejdet, og ikke mindst for at gøre min opstart på havnen både smidig og tryg.









Rønne Havns bestyrelsesformand, Jess Persson, anser også Max Hansen for at have været ”en sikker økonomisk styrmand” for en havn, der har gennemgået en kæmpe forandring og en stor udvikling gennem de senere år.









- Max Hansen kender havnen bedre end nogen anden. Han har som økonomidirektør det nødvendige overblik og en indsigt, som har været vigtig i en periode, hvor der også skulle træffes store beslutninger om udviklingsprojekter og udvidelser. Jeg vil godt takke Max for hans store indsats, og et godt samarbejde igennem mange år, siger Jess Persson.









Max Hansen forlader Rønne Havn A/S med udgangen af året.









Rønne Havn, der vil afholde en afskedsreception for Max Hansen, inden han fratræder, har sat gang i arbejdet med at finde en ny økonomidirektør. Håbet er, at en ny kan være på plads senere i år.

