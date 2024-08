Fire personer fra rocker- og bandemiljøet smuglede 1,2 ton hash til Danmark

Torsdag 22. august 2024 kl: 15:06

Af: Redaktionen De fire mænd blev anholdt i Sydøstjylland, Sønderjylland og på Københavns Vestegn. Derudover foretog politiet ransagninger på flere adresser.En femte mand på 28 år, der ikke befinder sig i Danmark, er fængslet in absentia for sammen med de øvrige fire anholdte at have indsmuglet 180 kilo hash med henblik på videreoverdragelse.- Med dagens koordinerede anholdelsesaktion har vi fjernet flere personer fra det danske rocker- og bandemiljø. Personerne har været en del af et internationalt narkotikanetværk, hvor de har udgjort centrale roller i indsmuglingen af omfattende mængder hash til Danmark. Den kommende efterforskning skal afdække dette nærmere, siger vicepolitiinspektør, Lars Feldt-Rasmussen.

De anholdte blev onsdag morgen fremstillet i grundlovsforhør ved Retten på Frederiksberg.





National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) er en landsdækkende enhed, hvor de mest specialiserede kompetencer i politi og anklagemyndighed er samlet. Det gælder inden for organiseret kriminalitet, økonomisk kriminalitet og digital kriminalitet samt efterforskningsunderstøttelse. NSK har egen anklagemyndighed, der fører enhedens straffesager.





