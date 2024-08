Flere tiltag fra SVM-Regeringen skal forbedre mobiliteten i landdistrikterne

Torsdag 22. august 2024 kl: 11:31

SVM-Regeringen fremhæver følgende:

En opgørelse fra Børne- og Undervisningsministeriet viser, at der blandt ansøgerne til erhvervsuddannelserne er 48 procent, som har mere end 45 minutters transporttid til det uddannelsessted, som er ønsket som 1. prioritet. For Stx er det tilsvarende tal 12 procent

Vejdirektoratet anslår, at forslaget på baggrund af et overordnet skøn vil øge trafikarbejdet (antallet af kørte kilometer) for 17-årige med 151 millioner kørte kilometer årligt, hvoraf langt den største effekt ses uden for de større byer (i dag er trafikarbejdet for 17-årige i bil med ledsager ca. 35 millioner kilometer årligt)

Lignende ordninger findes i Storbritannien og Østrig, hvor der også tillades kørekort og kørsel uden ledsager fra 17 år. I Sverige og Norge er der mulighed for privat øvelseskørsel fra 16 år (øvelseskørsel med ledsager før erhvervelse af et kørekort), mens aldersgrænsen for at erhverve kørekort er 18 år

Vejdirektoratet vurderer, at det er ca. 90 procent af trafikken, der afvikles i tidsintervallet mellem klokken 5 og klokken 20

Af: Redaktionen I forbindelse med præsentationen af udspillet peger SVM-Regeringen på, at det kan være en udfordring for unge at komme til og fra deres uddannelsessted. Det gælder ikke mindst erhvervsuddannelserne, hvor halvdelen af ansøgerne har over 45 minutter i transporttid. Derfor foreslår SVM-Regeringen, at 17-årige med kørekort skal køre bil i dagtimerne uden at have en erfaren ledsager med i bilen.- Uden for de store byer er bilen den klart mest fleksible løsning. I dag kan man få kørekort som 17-årig og køre med ledsager, og nu tillader vi, at 17-årige også må køre selv i dagtimerne, så de kan passe studier og læreplads. Det vil gøre en stor forskel for de unge, som ikke længere er afhængige af deres forældre, siger transportminister Thomas Danielsen (V).Initiativet med kørekort til 17-årige vil fremme mobiliteten blandt unge ved at tillade, at de kører uden ledsager mellem klokken 5 og klokken 20. Om natten skal der stadig være ledsager, og samtidig bliver der indført en de facto nultolerance for alkohol for unge bilister.De nye regler kræver en lovændring og vil forventeligt kunne træde i kraft i sommeren 2025.Udover, at 17-årige med kørekort skal kunne køre uden ledsager i det ovennævnte tidsrum, vil SVM-Regeringen afsætte i alt 70 millioner kroner over fire år som en håndsrækning til den kollektive transport uden for de store byer.SVM-Regeringen har hentet inspiration til initiativerne fra Ekspertudvalget om kollektiv mobilitet i hele Danmark og vil med sine forslag bidrage til et mere fleksibelt kollektivt trafiksystem i landdistrikterne. Pengene går til frivilligbusser og bus på bestilling, som skal give landdistrikterne en mere fleksibel busbetjening.- Der er brug for at tænke nyt for at skabe bedre mobilitet uden for de større byer. Ekspertudvalget er godt i gang med arbejdet, og allerede nu sætter vi gang i nogle af de gode forslag, udvalget er kommet med. Vi vil helt konkret afprøve frivilligbusser og fleksible busser, der kommer, når man skal bruge dem, siger transportminister Thomas Danielsen.Frivilligbusser kan være minibusser, der stilles til rådighed for lokalsamfund, således, at beboere selv kan stå for og tilbyde mobilitetstilbud til lokale.Bus på bestilling kører, når den bliver bestilt af en borger. Bussen kører mellem konkrete stoppesteder i stedet for en planlagt rute, som en traditionel rutebus.Interesserede kan læse hele udspillet om landdistrikterne