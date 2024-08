Togoperatør har svært ved at holde sine tog kørende

Torsdag 22. august 2024 kl: 11:00

Af: Redaktionen Sofie Lippert, der sidder i Folketinget for SF og er partiets transportordfører, har spurgt transportminister Thomas Danielsen, hvad hav vil gøre for, at GoColective levere det, selskabet skal ifølge kontrakten med Transportministeriet.Sofie Lippert spørgsmål lød:



"Vil ministeren kommentere, at der nu varsles en lang række yderligere aflysninger af togafgange blandt andet grundet manglende materiel hos GoCollective, og oplyse, om man vil igangsætte initiativer til at begrænse aflysningerne på de vestjyske baner?





Thomas Danielsen kalder det i sit svar til Sofie Lippert for "...frustrerende, når GoCollectives passagerer oplever, at deres rejse forlænges på grund af forsinkelser og aflysninger."





Han peger på, at man som passager skal kunne regne med køreplanen.





- Derfor er det ingenlunde tilfredsstillende, at GoCollectives togdrift på det seneste har været præget af en del aflysninger, lyder det fra transportministeren, der peger på, at han er stærkt optaget af, at GoCollectives driftsmæssige udfordringer afhjælpes hurtigst muligt.





- Derfor har jeg sammen med forligskredsen bag kontrakten mellem Transportministeriet og GoCollective, afholdt et møde med GoCollective med henblik på en afklaring af, hvordan GoCollective har i sinde at rette op på den aktuelle situation.





Thomas Danielsen understreger også, at Transportministeriet har fremsat et påkrav overfor Go- Collective om afhjælpning af den ustabile togdrift, og at Transportministeriet og han selv løbende vil følge op på den driftsmæssige udvikling og holde tæt kontakt til GoCollective.









