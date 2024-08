Specialist i kølemaskiner udvider med en afdeling ved Horsens

Onsdag 21. august 2024 kl: 14:22

En fuldendt værkstedsbygning i Recharge City

Om KH OneStop:

Af: Redaktionen Hos KH OneStop A/S mærker man, at elektrificeringen indenfor køleanlæg og trailere går stærkt i disse år. Derfor bliver det nye værksted hos Recharge City og det eksisterende værksted i Brøndby kompetencecentre indenfor elektrificering hos KH OneStop.- Vi står overfor nogle store projekter i den kommende tid med omstillingen til elektrificering, hvor Thermo King og Frigoblock's innovative produktpalette udbygges og udskiftes til elektrificering. Her har vi et ansvar for at følge med således, vi fortsat er kundens foretrukne samarbejdspartner. At vi kan gøre dette på et sted som Recharge City, er helt i tråd med vores ambitioner for fremtiden, siger administrerende direktør for KH OneStop, Thomas Henriksen.KH OneStop A/S har i dag cirka 190 medarbejdere fordelt på syv værksteder og på hovedkontoret i Padborg. Med baggrund i væksten og det snarligt nyåbnede værksted er flere medarbejdere desuden på vej til at blive en del af KH OneStop.For at styrke værkstedsorganisationen er værkfører Marc Wolfhagen udnævnt til afdelingsleder for Vejle og Horsens afdelingen. Thomas Svenson, der er regionschef for Østjylland, fremhæver i den forbindelse, at Marc Wolfhagen er uddannet hos KH OneStop og har været i firmaet i 13 år - de seneste 6 år som værkfører i Vejle, hvor han samtidig har taget en lederuddannelse.- Han kender derfor forretningen og ikke mindst vores kunder igennem mange år rigtig godt, og er derfor stærkt rustet til det næste skridt, siger Thomas Svenson.KH OneStop overtager det sidste ledige værkstedslejemål i Recharge City og Krone Fleet etablerer desuden trailerdepot i det sikrede parkeringsanlæg. Det fuldender værkstedsbygningen, som desuden huser Super Dæk Service, MegaWash, Scania Academy, Dekra Bilsyn og Sortimo. Projektdirektør hos Recharge City, Charlotte Ørnsvig glæder sig over, at KH OneStop bliver den sidste aktør i bygningen mod motorvejen.- Vi har fra begyndelsen haft en ambition om at være et full service samlingspunkt for transportbranchen. Derfor ser jeg KH OneStop som den helt oplagte partner, og det er en stor styrke for Recharge City, at vi nu også kan tilbyde deres ydelser og services, siger hun.KH OneStop er Danmarks førende leverandør til transportbranchen og tilbyder en lang række produkter og ydelser, der spænder fra transportkøleanlæg til alle former for reparationer af trailere.



KH OneStop tilbyder blandt andet salg og service af transportkøleanlæg, overvågningsudstyr, storvognslakering, glasfiberreparation, trailerservice, lifte, opbygning af kølevarevogne samt dekoration af biler, varevogne trailere, skilte.





