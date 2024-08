Selvfinansiering skal åbne motorvejene for flere ekstra lange vogntog

Mandag 19. august 2024 kl: 12:29

Fakta om dobbeltrailervogntog:

Dobbelttrailer-vogntog, der kan være op til 34 meter lange og veje op til 72 ton, består af to sættevogne, der er koblet sammen via en dolly, med en trækker forrest

Et traditionelt vogntog kan være op til 18,75 meter lang og veje 56 ton

Modulvogntog kan være op til 25,25 meter lange og veje op til 60 ton. Et modulvogntog kan bestå af en forvogn, der via en dolly, er koblet foran en normal sættevogn, eller af en trækker med en særlig sættevogn - link-trailer - der kan kobles under en normal sættevogn.

Et modulvogntog kan også bestå af et normalt sættevogntog, der kan kobles foran en kærre

Af: Redaktionen Dobbelttrailer-vogntog har siden årsskiftet været lovlige at køre med på en begrænset del af det danske motorvejsnet. For at flere vognmænd kan få gavn af de lange lastbiler, indfører transportministeren en virksomhedsordning, hvor man vognmænd kan finansiere den nødvendige adgang.- De lange lastbiler stiller krav til vejene og deres indretning. Med den nye virksomhedsordning får transportvirksomheder mulighed for selv at betale for at koble sig til motorvejsnettet, så der kan komme flere dobbelttrailere på vejene. Det er et godt tiltag for den grønne omstilling, det afhjælper trængslen, og det er en fordel for transportbranchen, der kan fragte mere på færre biler, siger transportminister Thomas Danielsen.Virksomhedsordningen lanceres for at gøre det muligt at udbygge vejnettet, hvor dobbelttrailer-vogntog må køre og øge effektiviteten. Der åbnes for ansøgninger fra 1. november, hvor ansøgere betaler et administrationsgebyr på 50.000 kroner, der går til Vejdirektoratets behandling af ansøgningen. I forbindelse med den enkelte ansøgning skal det afklares, hvad det kræver at tilpasse vejnettet fra ansøgerens virksomhed til motorvejsnettet. Efterfølgende skal ansøgeren i samarbejde med den relevante kommune beslutte at gennemføre tilpasningen af vejnettet, hvor ansøgeren afholder udgiften.Virksomhedsordningen åbner for, at der kan køre dobbelttrailer-vogntog på stort set hele motorvejsnettet. Der vil være enkelte undtagelser, hvor de eksisterende motorvejsanlæg kun med meget store omkostninger kan gøres tilgængelige for dobbelttrailer-vogntog.Ansøgninger vil blive behandlet i den rækkefølge de modtages i Vejdirektoratet. Vejdirektoratet vil i løbet af efteråret udarbejde vejledninger til ansøgere og kommuner, der ønsker at blive tilkoblet dobbelttrailervejnettet.Mandag 1. januar trådte forsøgsordningen med dobbelttrailere i kraft. Forsøgsordningen dækker motorvejsstrækningen mellem Aarhus og Høje Taastrup.