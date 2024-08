Første pulje åbner for ansøgninger om grøn omstilling af den tunge vejtransport

Onsdag 14. august 2024 kl: 13:53

Flere penge på vej

Af: Redaktionen De 75 millioner kroner er første del af en samlet bevilling på i alt 750 millioner kroner til grøn omstilling af den tunge vejtransport.Pengene i den første pulje skal sammen med den samlede bevilling på skubbe på virksomhedernes investeringslyst og gøre det mere attraktivt at vælge løsninger, der er til gavn for klimaet.I øjeblikket er Vejdirektoratet i gang med at etablere 25 ladeparker til el-lastbiler, og de el-lastbiler, som får støtte fra puljen, kan tanke energi på offentligt tilgængelige ladestandere.Pulje støtter også investeringer i brintlastbiler, depotladning og -brinttankstationer.- Det er helt afgørende at få den tunge transport med på den grønne omstilling, hvis vi skal i mål med klimamålene. Men samtidig er det dyrt at købe el- og brintlastbiler, så det er forståeligt, hvis nogle virksomheder er tøvende, og derfor giver det også så god mening, at staten nu kommer med en økonomisk håndsrækning, siger Mette Fynbo, der er afdelingsleder i Vejdirektoratet.Puljen er indgået af de politiske partier bag Grøn Fond, som tæller Venstre, Socialdemokratiet, Moderaterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten.







Pengene bliver uddelt efter først til mølle-princippet. For at sikre bredde kan en enkelt virksomhed dog som udgangspunkt maksimalt blive tildelt fem procent af puljen.





- Den grønne omstilling kan være en stor investering for den enkelte vognmand, og derfor er et stort flertal i Folketinget enige om at give en håndsrækning til investeringen. Pengene fra den grønne fond skal ud at arbejde for den grønne omstilling hurtigst muligt, og denne pulje er den første fra Grøn Fond, siger transportminister Thomas Danielsen (V).





Han fremhæver, at ordningen er indrettet sådan, at hvis ikke der kommer ansøgninger nok, så vil en virksomhed kunne få mere end fem procent, og derfor kan branchen også sende flere ansøgninger afsted, så man er sikker på, at alle pengene kommer ud.





- Allerede næste år kommer endnu flere puljemidler til den grønne omstilling, og jeg vil på baggrund af input fra branchen drøfte med aftalepartierne, hvordan puljen skrues sammen fremadrettet, siger Thomas Danielsen.





Fakta om puljen, der åbner torsdag 15. august:

Puljen omfatter 75 millioner kroner, der er første del i en samlet bevilling på 750 millioner kroner til grøn omstilling af den tunge vejtransport frem mod 2030.

I den nye pulje har danske virksomheder mulighed for at søge om støtte til køb af el- og brintlastbiler, depotladning og -brinttankstationer

Puljen er på 75 millioner kroner og har til formål at hjælpe danske transportvirksomheder med at reducere deres CO2-udledning

Puljen er en del af aftalen ”Deludmøntning af Grøn Fond”, der blev indgået af et bredt flertal i Folketinget mandag 15. april

Vejdirektoratet står for at administrere puljen, som åbner for ansøgninger torsdag 15. august og lukker fredag 15. november

